Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 02.13 WIB

Kepercayaan Diri Dewa United Meningkat Jelang Duel Penting Kontra PSIM

Pemain Dewa United intensif menjalani latihan jelang menghadapi PSIM Yogyakarta. (Dok. Dewa United)

JawaPos.com - Dewa United Banten FC menatap laga lanjutan Super League 2025/2026 dengan penuh kepercayaan diri. Tim berjuluk Banten Warriors itu dijadwalkan menjamu PSIM Yogyakarta di Banten International Stadium, Serang, Jumat (3/4), dalam duel yang diprediksi berlangsung ketat.

Optimisme ini tak lepas dari hasil positif yang diraih pada pertandingan sebelumnya. Dewa United sukses mencuri satu poin saat bertandang ke markas Persija Jakarta setelah bermain imbang 1-1.

Hasil tersebut dinilai menjadi suntikan moral yang signifikan bagi tim. Pelatih kepala Jan Olde Riekerink menyebut anak asuhnya kini berada dalam kondisi mental yang baik. Ia menilai performa melawan Persija menjadi bukti bahwa timnya mampu bersaing dengan klub papan atas.

“Kami memainkan pertandingan yang bagus saat melawan Persija. Ada banyak hal positif yang bisa kami ambil dari laga itu, dan kami siap menghadapi pertandingan berikutnya,” ujar Riekerink dikutip dari ileague.id.

Meski begitu, pelatih asal Belanda tersebut tetap mengingatkan timnya untuk tidak lengah. PSIM Yogyakarta dinilai sebagai lawan yang tidak bisa dianggap remeh, terutama karena organisasi permainan mereka yang rapi.

Menurut Riekerink, PSIM memiliki karakter permainan yang cenderung reaktif, khususnya saat bermain di laga tandang. Pola tersebut membuat mereka cukup berbahaya dalam memanfaatkan celah dari kesalahan lawan.

“Mereka tim yang sangat terorganisir dan punya mobilitas tinggi. Transisi mereka cepat dan itu harus kami waspadai,” jelasnya.

Riekerink juga memberikan apresiasi terhadap kinerja pelatih PSIM, meskipun mengaku tidak mengenalnya secara pribadi.

Ia menilai keberhasilan PSIM tampil konsisten musim ini merupakan hasil kerja taktik yang baik dari tim pelatih.

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
Dewa United Fokus Redam PSIM, Johnathan Pereira Soroti Bahaya Sayap Kiri Lawan - Image
Sepak Bola Indonesia

Dewa United Fokus Redam PSIM, Johnathan Pereira Soroti Bahaya Sayap Kiri Lawan

03 April 2026, 01.58 WIB

Ivar Jenner Temukan Peran Penting di Dewa United, Siap Kembali Bersinar di Level Profesional - Image
Sepak Bola Indonesia

Ivar Jenner Temukan Peran Penting di Dewa United, Siap Kembali Bersinar di Level Profesional

03 April 2026, 01.27 WIB

Harapan Terbesar Ivar Jenner Bersama Dewa United di Kompetisi Tanah Air - Image
Sepak Bola Indonesia

Harapan Terbesar Ivar Jenner Bersama Dewa United di Kompetisi Tanah Air

02 April 2026, 23.31 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

