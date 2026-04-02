Dewa United Fokus Redam PSIM, Johnathan Pereira Soroti Bahaya Sayap Kiri Lawan

JawaPos.com - Dewa United Banten FC menatap laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 dengan penuh keyakinan. Bermain di kandang sendiri, Banten International Stadium (BIS), Jumat (3/4), tim berjuluk Banten Warriors itu berambisi mengamankan tiga poin saat menjamu PSIM Yogyakarta.

Bek andalan Dewa United, Johnathan Pereira, memastikan dirinya dan seluruh rekan setim berada dalam kondisi siap tempur.

Ia menyebut masa libur singkat yang diberikan tim pelatih dimanfaatkan secara maksimal untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus menjaga fokus jelang pertandingan krusial ini.

Menurut Johnathan, persiapan tim berjalan cukup baik setelah kembali menjalani sesi latihan rutin. Ia juga menilai performa tim saat menghadapi Persija Jakarta di laga sebelumnya menjadi modal positif untuk menghadapi PSIM.

“Setelah libur beberapa hari, kami kembali latihan dan semuanya berjalan bagus. Kami tampil cukup baik saat lawan Persija, dan sekarang fokus kami sudah sepenuhnya ke pertandingan berikutnya,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Meski begitu, Johnathan tidak menganggap remeh kekuatan calon lawan. Ia menilai PSIM Yogyakarta memiliki komposisi tim yang solid, baik dari pemain lokal maupun asing. Selain itu, organisasi permainan mereka juga dinilai cukup rapi, terutama di lini pertahanan.

Baca Juga:Harapan Terbesar Ivar Jenner Bersama Dewa United di Kompetisi Tanah Air

Salah satu perhatian utama Johnathan tertuju pada sektor sayap kiri PSIM yang dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan menyerang yang berbahaya. Sebagai pemain bertahan, ia mengaku sudah menyiapkan diri untuk menghadapi duel langsung di area tersebut.

“PSIM punya pemain yang bagus, terutama di sisi kiri yang cepat. Itu akan jadi tantangan bagi saya karena kemungkinan saya akan berhadapan langsung di sisi itu,” jelasnya.