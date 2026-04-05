Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 18.11 WIB

Evaluasi Kendal Tornado FC Usai Tumbang dari Persiku, Ini Kata Stefan Keelt

Kendal Tornado FC kalah dari Persiku Kudus. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC harus pulang tanpa poin usai takluk dari Persiku Kudus dalam lanjutan Grup Timur Pegadaian Championship 2025/2026. 

Bertanding di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Sabtu (4/4/2026) sore, tim tamu kalah tipis lewat gol tunggal Igor Henrique di babak kedua.

Laga berjalan cukup seimbang sejak menit awal. Kedua tim sama-sama mencoba mengembangkan permainan, namun tuan rumah tampil lebih agresif, terutama saat memasuki paruh kedua pertandingan. Gol Igor Henrique menjadi pembeda sekaligus memastikan tiga poin untuk Persiku Kudus.

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, mengakui hasil ini menjadi pukulan bagi timnya. Ia menilai kekalahan tersebut tak lepas dari kurangnya fokus dan kegagalan memaksimalkan peluang yang ada.

“Ini normal kalau kita kalah, tapi tetap mengecewakan. Harusnya kita bisa memperpendek jarak dengan tim-tim di atas seperti PSS Sleman, Barito Putera, dan Persipura,” ujar Stefan usai pertandingan.

Menurutnya, timnya sempat memiliki peluang untuk mencuri poin, namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, ia juga melihat anak asuhnya kalah dalam hal semangat dan konsentrasi dibandingkan tuan rumah.

“Hari ini kita lengah. Persiku tampil lebih siap, apalagi bermain di kandang sendiri dengan dukungan suporter yang luar biasa. Kami kalah dalam hal itu,” tambahnya.

Stefan juga menilai motivasi Persiku Kudus cukup tinggi karena mereka tengah berjuang menjauh dari zona degradasi. 

Faktor tersebut membuat tim tuan rumah tampil lebih ngotot sepanjang pertandingan.
Meski hasil tidak berpihak, pelatih asal Surabaya itu tetap mengapresiasi kerja keras para pemainnya. 

