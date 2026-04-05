Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 20.30 WIB

Modal 4 Laga Tanpa Kekalahan, PSIS Siap Tantang Barito Putera di Jatidiri

PSIS Semarang melakukan persiapan jelang laga. (Istimewa)

 

JawaPos.com - PSIS Semarang bersiap melanjutkan tren positif saat menjamu PS Barito Putera pada pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/26. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (5/4) pukul 15.30 WIB.

Tim berjuluk Mahesa Jenar datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencatatkan performa cukup stabil dalam empat laga terakhir. 

Dari periode tersebut, PSIS berhasil mengoleksi dua kemenangan dan dua hasil imbang, tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi skuad asuhan Andri Ramawi untuk terus menjaga konsistensi. 

Apalagi, posisi PSIS di klasemen sementara belum sepenuhnya aman. Saat ini mereka berada di peringkat kedelapan dengan 19 poin, hanya terpaut dua angka dari Persiba Balikpapan di posisi kesembilan.

Situasi ini membuat PSIS tidak punya banyak ruang untuk lengah. Tambahan poin di kandang sendiri menjadi target utama demi menjauh dari ancaman zona playoff degradasi.

Pelatih PSIS, Andri Ramawi, memastikan timnya telah menjalani persiapan dengan cukup baik sepanjang sepekan terakhir. Ia juga menyebut kondisi pemain berada dalam keadaan siap tempur.

“Untuk pertandingan lawan Barito Putera nanti, kita sudah siapkan dalam waktu seminggu ini dan kondisi pemain sangat siap. Semoga kita bisa meraih poin positif lagi,” ujar Andri dikutip dari ileague.id.

Meski demikian, Barito Putera bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Tim asal Kalimantan tersebut saat ini berada di papan atas Grup Timur dan masih memiliki peluang besar untuk bersaing memperebutkan tiket promosi ke kasta tertinggi.

