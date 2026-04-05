Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 20.27 WIB

Modal Dua Gol, Guillermo Fernandez Optimistis Semen Padang Bisa Kejutkan Persib Bandung

Gullilermo Fernandez penyerang Semen Padang. (Istimewa) - Image

Gullilermo Fernandez penyerang Semen Padang. (Istimewa)

JawaPos.com - Semen Padang FC tengah memasuki fase penting dalam perjalanannya di BRI Super League 2025/26. Pada pekan ke-26, tim berjuluk Kabau Sirah akan menghadapi ujian berat saat menjamu Persib Bandung di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (5/4) malam.

Striker asing Semen Padang, Guillermo Fernandez, menjadi salah satu pemain yang tengah disorot jelang laga ini. 

Pemain berpostur 181 cm tersebut mengaku berada dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental, setelah melalui periode adaptasi yang tidak mudah sejak bergabung di pertengahan musim.

“Kami punya waktu cukup untuk berlatih bersama pelatih baru. Tim sudah siap untuk laga besar ini. Saya pribadi sangat bersemangat dan siap memberikan yang terbaik,” ujar Fernandez dikutip dari ileague.id.

Kepercayaan diri Fernandez memang bukan tanpa alasan. Pada laga sebelumnya, ia sukses mencetak dua gol saat Semen Padang meraih kemenangan 2-0 atas PSBS Biak. 

Dua gol tersebut sekaligus menjadi pembuka keran golnya setelah sempat mengalami kebuntuan sejak debut di pekan ke-18.

Sejauh ini, Fernandez telah tampil dalam enam pertandingan dengan total 540 menit bermain. Artinya, ia selalu dipercaya tampil penuh selama 90 menit oleh pelatih, menunjukkan peran pentingnya di lini depan Kabau Sirah.

Namun, tantangan yang dihadapi kali ini jelas berbeda. Persib Bandung datang dengan status sebagai pemuncak klasemen sementara dengan koleksi 58 poin. 

Sementara itu, Semen Padang masih tertahan di posisi ke-17 dengan 20 poin dan berada di zona degradasi.

