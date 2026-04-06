Andre Rizal Hanafi
06 April 2026, 19.25 WIB

Percaya Diri Hadapi PSBS Biak, Thijmen Goppel Siap Bawa Bali United Bangkit

Pemain Bali United Thijmen Goppel optimistis raih tiga poin saat menghadapi PSBS Biak. (Bali United) - Image

Pemain Bali United Thijmen Goppel optimistis raih tiga poin saat menghadapi PSBS Biak. (Bali United)

JawaPos.com - Laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 dipastikan menghadirkan duel menarik saat Bali United FC menjamu PSBS Biak di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (6/4) malam. 

Pertandingan ini menjadi momen penting bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan setelah hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya.

Dengan waktu persiapan yang cukup panjang akibat jeda kompetisi, Bali United mencoba memaksimalkan kondisi tim, baik dari sisi fisik maupun mental. Para pemain diharapkan tampil lebih segar dan siap menghadapi tekanan pertandingan.

Pemain asing Bali United, Thijmen Goppel, mengaku optimistis dengan kondisi tim saat ini. Ia menyebut bahwa sesi latihan yang intens ditambah waktu istirahat yang cukup menjadi modal penting jelang laga krusial tersebut.

“Kami sangat siap untuk pertandingan ini. Persiapan berjalan baik dan jeda kompetisi membantu kami mengembalikan kebugaran,” ujar Goppel dikutip dari ileague.id.

Meski demikian, Goppel menegaskan bahwa dalam situasi sekarang, hasil akhir menjadi prioritas utama dibandingkan performa permainan semata. Ia menilai kemenangan tetap menjadi target yang harus diraih, apapun kondisi di lapangan.

“Dalam sepak bola, tidak selalu bisa bermain bagus. Tapi yang paling penting adalah mencetak gol dan mendapatkan tiga poin,” tegasnya.

Di atas kertas, Bali United memang lebih diunggulkan. Namun, mereka tidak bisa meremehkan PSBS Biak yang saat ini berada di papan bawah klasemen. Tim tamu justru menunjukkan tren positif dengan meraih dua kemenangan dalam tiga laga terakhir.

Performa tersebut menjadi sinyal bahaya bagi Bali United. PSBS dinilai memiliki potensi memberi kejutan jika tuan rumah lengah sepanjang pertandingan.

