Andre Rizal Hanafi
06 April 2026, 19.38 WIB

Prediksi Bali United vs PSBS Biak, Tuan Rumah Wajib Rebut 3 Poin di Kandang

Bali United saat menghadapi Persijap Jepara. (Dok. Bali United)

JawaPos.com - Laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 akan mempertemukan Bali United melawan PSBS Biak di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Senin (6/4/2026) malam WIB. 

Pertandingan ini menjadi momen penting bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan setelah hasil yang kurang memuaskan dalam beberapa laga terakhir.

Bali United datang dengan performa yang belum sepenuhnya stabil. Dari lima pertandingan terakhir, Serdadu Tridatu hanya mampu meraih satu kemenangan. 

Bahkan, pada laga terakhir sebelum jeda kompetisi, mereka harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Persis Solo. Hasil tersebut tentu menjadi catatan penting yang harus segera diperbaiki oleh pelatih Johnny Jansen.

Tak hanya itu, performa Bali United di kandang juga sedang menjadi sorotan. Dalam empat laga kandang terakhir, mereka belum sekalipun meraih kemenangan. 

Lini belakang yang kerap kehilangan fokus menjadi salah satu penyebab utama sulitnya tim ini mengamankan poin penuh di hadapan pendukung sendiri.

Meski begitu, Bali United tetap memiliki sejumlah pemain kunci yang bisa menjadi pembeda. Nama-nama seperti Boris Kopitovic, Irfan Jaya, dan Diego Campos di lini depan masih menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan.

Dukungan penuh dari suporter di Gianyar juga diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi tim.

Di sisi lain, PSBS Biak juga datang dengan situasi yang tidak kalah rumit. Tim berjuluk Badai Pasifik ini tengah mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. 

Editor: Edi Yulianto
