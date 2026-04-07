Persijap Imbang di Kandang Persik, Mario Lemos: Satu Poin Tetap Berharga

JawaPos.com - Persaingan di papan bawah Super League 2025/2026 semakin sengit. Persijap Jepara berhasil mencuri satu poin penting usai bermain imbang 0-0 melawan Persik Kediri pada pekan ke-26 di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (6/4) sore.

Hasil ini memang bukan kemenangan, namun tetap berarti bagi Laskar Kalinyamat yang tengah berjuang menjauh dari zona degradasi. Tambahan satu poin membuat mereka kini mengoleksi 22 poin dan berada di peringkat ke-14 klasemen sementara.

Sejak awal pertandingan, Persik tampil lebih dominan di hadapan pendukung sendiri. Tim tuan rumah bahkan sempat mencetak gol melalui Jose Enrique pada menit ke-28.

Namun, gol tersebut dianulir setelah wasit meninjau VAR dan menyatakan posisi sang pemain sudah lebih dulu offside.

Tekanan Persik berlanjut di babak kedua. Pada menit ke-57, mereka mendapat peluang emas lewat titik putih setelah pemain Persijap melakukan handsball di kotak penalti. Jose Enrique kembali dipercaya sebagai algojo, tetapi eksekusinya gagal berbuah gol.

Kiper Persijap, Sendri Johansyah, tampil sebagai penyelamat. Dengan refleks cepat, ia menepis bola menggunakan kaki dan menggagalkan peluang emas tuan rumah.

Momen tersebut menjadi titik penting yang menjaga Persijap tetap dalam permainan hingga peluit akhir berbunyi.

Pelatih Persijap, Mario Lemos, mengakui timnya tidak tampil maksimal dalam laga ini. Meski begitu, ia tetap bersyukur atas hasil yang didapat.