Debut Ade Kristiano Jadi Angin Segar Semen Padang di Bawah Komando Imran Nahumarury

JawaPos.com - Momen spesial dirasakan bek muda Semen Padang, Ade Kristiano, saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-26 Super League 2025/2026.

Meski timnya harus menelan kekalahan 0-2, laga yang digelar di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (5/4) malam itu tetap menjadi kenangan penting bagi pemain berusia 22 tahun tersebut.

Ade akhirnya mencatatkan debut bersama Kabau Sirah di bawah komando Pelatih Imran Nahumarury musim ini. Tak hanya itu, pertandingan melawan Persib juga menjadi penampilan perdananya di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sebuah langkah besar dalam perjalanan kariernya.

Menariknya, pemain asal Sidoarjo itu langsung dipercaya tampil sebagai starter oleh pelatih Imran Nahumarury. Ia mengisi posisi bek tengah dan mampu bermain hingga menit ke-84 sebelum digantikan Ricky Ariansyah.

Meski baru pertama kali tampil di level tertinggi, Ade tidak terlihat canggung. Ia mampu menunjukkan kepercayaan diri dan berusaha menjaga lini belakang Semen Padang dari tekanan tim tamu.

“Terima kasih kepada coach Imran yang sudah memberikan kesempatan debut. Teman-teman juga sudah bekerja keras di pertandingan yang tidak mudah melawan Persib,” ujar Ade usai laga dikutip dari ileague.id.

Namun, di balik penampilannya tersebut, Ade mengakui sempat merasakan gugup. Hal itu wajar mengingat ini adalah pengalaman pertamanya tampil di liga tertinggi Indonesia.

“Pastinya sempat gugup, tapi kesempatan ini justru menambah kepercayaan diri saya. Semoga ke depan bisa mendapat kesempatan bermain lagi,” tambahnya.