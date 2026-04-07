Persik Kediri Buang Peluang Emas, Wigi Pratama Akui Faktor Keberuntungan

Skuad Persik Kediri saat menghadapi Persijap Jepara. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Keberuntungan tampaknya belum berpihak kepada Persik Kediri saat menjamu Persijap Jepara dalam lanjutan pekan ke-26 Super League 2025/2026.
Bermain di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (6/4), Macan Putih harus puas dengan hasil imbang tanpa gol.
Hasil ini terasa mengecewakan bagi tuan rumah. Pasalnya, Persik sebenarnya memiliki sejumlah peluang emas untuk mengamankan tiga poin di depan pendukung sendiri.
Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal serta sedikit faktor keberuntungan membuat laga berakhir tanpa pemenang.
Persik sempat membuka harapan lewat gol cepat Jose Enrique pada menit ke-12. Sayangnya, gol tersebut dianulir wasit usai pengecekan VAR menunjukkan sang striker sudah berada dalam posisi offside sebelum menceploskan bola ke gawang lawan.
Momentum Persik kembali hadir pada babak kedua. Tepatnya di menit ke-59, mereka mendapat hadiah penalti yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan.
Namun, peluang emas itu gagal dimaksimalkan. Eksekusi Jose Enrique mampu ditebak dan digagalkan oleh kiper Persijap, Sendry Johansyah.
Gagalnya dua peluang krusial tersebut menjadi pukulan bagi Persik. Tim yang dikenal dengan julukan Macan Putih itu pun harus menerima kenyataan berbagi poin, meski tampil cukup dominan sepanjang pertandingan.
Striker muda Persik, Wigi Pratama, mengakui hasil ini jauh dari harapan tim. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain sudah mempersiapkan laga dengan serius, bahkan sejak dua pekan sebelum pertandingan digelar.
