Barito Putera Siap Hadapi PSS Sleman, Laga Penentu Menuju Tiket Promosi

Pelatih Barito Putera, Stefano Cugurra (tengah) membeberkan persiapan timnya. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Barito Putera memilih tidak larut dalam euforia kemenangan tipis 1-0 atas PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Minggu (4/4).
Hasil positif itu memang penting, namun skuad Laskar Antasari langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya yang tak kalah krusial.
Pada pekan ke-24 Championship 2025/2026, Barito Putera akan menjamu pemuncak klasemen Grup 2, PSS Sleman, Sabtu (11/4) di Stadion 17 Mei, Banjarmasin.
Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu penentu dalam persaingan menuju tiket promosi ke Super League musim depan.
Pelatih Barito Putera, Alessandro Stefano Cugurra Rodrigues, menegaskan timnya harus segera melupakan kemenangan sebelumnya dan mempersiapkan diri secara maksimal.
Ia juga berharap dukungan penuh dari suporter bisa menjadi faktor pembeda dalam laga penting tersebut.
“Pertandingan depan kami menghadapi tim peringkat satu. Mudah-mudahan stadion di Banjarmasin bisa penuh dan memberikan energi tambahan untuk pemain,” ujarnya dikutip dari ileague.id.
Dukungan suporter memang diharapkan menjadi kekuatan tambahan bagi Barito Putera. Bermain di kandang sendiri menjadi kesempatan emas untuk meraih poin penuh, sekaligus menekan jarak dengan tim papan atas.
Saat ini, Barito Putera mengoleksi 45 poin dari 23 pertandingan. Mereka hanya terpaut empat angka dari PSS Sleman yang berada di puncak klasemen. Jika mampu meraih kemenangan, selisih poin akan menipis menjadi hanya satu angka, membuka peluang besar dalam perebutan posisi teratas.
