PSS Sleman Kejar Target 9 Poin, Laga Lawan Barito Putera Jadi Penentu

JawaPos.com - PSS Sleman memasuki fase krusial di pengujung Championship 2025/2026 dengan posisi yang cukup menguntungkan.

Laskar Sembada saat ini masih bertengger di puncak klasemen, dan empat pertandingan tersisa menjadi penentu apakah mereka mampu mempertahankan posisi tersebut hingga akhir musim.

Manajer PSS, Kim Jeffrey Kurniawan, mengungkapkan bahwa timnya sudah memiliki perhitungan matang terkait target poin yang harus diamankan.

Menurutnya, secara matematis, PSS membutuhkan tambahan sembilan poin untuk memastikan posisi tetap aman di papan atas.

Kim menjelaskan bahwa langkah awal dari target tersebut harus dimulai dari pertandingan terdekat. Ia menilai, kemenangan di laga berikutnya akan sangat membantu meringankan beban tim di sisa pertandingan.

“Kalau target aman ada di angka 9 poin, maka kemenangan di laga terdekat akan sangat penting untuk mendapatkan 3 poin pertama. Setelah itu, kami tinggal mengejar sisa 6 poin lagi agar posisi semakin aman,” ujarnya saat ditemui di Lapangan Pakembinangun, Selasa sore dikutip dari pssleman.id.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PSS tidak ingin mengambil risiko dengan menunda perolehan poin.

Fokus mereka jelas, mengamankan kemenangan demi kemenangan sejak awal dari empat laga tersisa.