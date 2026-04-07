Kim Jeffrey Kurniawan: PSS Sleman Siap Tempur di Kandang Barito Putera

Kim Jeffrey Kurniawan. (Instagram @kimkurniawan)
JawaPos.com - PSS Sleman terus menunjukkan konsistensinya di ajang Championship 2025/2026. Hingga menyisakan empat pertandingan, tim berjuluk Laskar Sembada itu masih kokoh di puncak klasemen Grup Timur.
Posisi tersebut menjadi modal penting sekaligus dorongan moral bagi para pemain untuk menjaga performa di sisa musim.
Menatap laga tandang melawan PS Barito Putera, PSS tidak ingin lengah. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Demang Lehman pada Sabtu (11/4/2026) diprediksi berjalan ketat. Manajer tim, Kim Jeffrey Kurniawan, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur.
Menurut Kim, keseriusan tim sudah terlihat sejak sesi latihan beberapa hari terakhir. Ia menilai para pemain mampu memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih kemenangan, termasuk saat menghadapi lawan yang secara posisi klasemen berada di bawah mereka.
“Pertandingan kemarin menunjukkan keseriusan kami. Walaupun secara kualitas dan posisi kami lebih baik, tetap tidak mudah,” ujarnya usai latihan di Lapangan Pakembinangun, Selasa (7/4/2026) dikutip dari ileague.id.
Kim menegaskan bahwa laga melawan Barito bukan sekadar pertandingan biasa. Ia menyebut duel tersebut sebagai ujian sesungguhnya bagi PSS Sleman, terutama dalam mengukur kesiapan tim menghadapi tekanan di fase krusial kompetisi.
Ia juga mengingatkan bahwa bermain di kandang lawan selalu menghadirkan tantangan berbeda. Atmosfer stadion, tekanan dari suporter, hingga intensitas permainan lawan menjadi faktor yang harus diantisipasi sejak awal.
“Ini akan jadi 90 menit yang berat. Karena itu kami harus siap, baik secara teknis maupun mental,” tambahnya.
Dari sisi persiapan, Kim menyebut tim pelatih telah merancang program latihan yang fokus pada peningkatan aspek teknis.
Sementara itu, kekuatan mental pemain juga menjadi perhatian utama. Ia optimistis para pemain sudah memiliki pengalaman dan mental yang cukup untuk menghadapi laga besar.
