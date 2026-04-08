Moch. Rizky Pratama Putra
08 April 2026, 21.40 WIB

Jajaki Negara Asia! PSSI Angkat Bicara Soal Kabar Timnas Indonesia Hadapi Italia di FIFA Match Day Juni 2026

Ekspresi pemain timnas Indonesia usai kalah dari Bulgaria di final FIFA Series 2026 di SUGBK. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com–Isu panas soal calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026 mulai beredar luas. Nama Italia tiba-tiba muncul dan memicu rasa penasaran publik sepak bola nasional.

Apakah benar Timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Eropa tersebut? PSSI langsung memberi penegasan yang membuat arah pembicaraan menjadi lebih jelas.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji akhirnya angkat bicara terkait kabar yang berkembang. Dia memastikan Timnas Indonesia memang akan menjalani dua pertandingan pada FIFA Matchday Juni 2026.

Namun, hingga saat ini fokus federasi belum mengarah ke tim Eropa seperti Italia. PSSI justru tengah mengintensifkan komunikasi dengan negara dari kawasan Asia.

”Belum membahas lebih jauh lawan FMD (FIFA Matchday) Juni ini, satu negara Asia sedang kita intensifkan komunikasi,” ujar Sumardji ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (8/4).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat arah kebijakan PSSI dalam menentukan lawan. Timnas Indonesia diproyeksikan menghadapi negara yang tidak lolos ke Piala Dunia 2026.

Dengan demikian, peluang menghadapi Italia memang tidak menjadi prioritas utama saat ini. Federasi lebih memilih opsi yang dinilai relevan dengan kebutuhan tim.

Meski begitu, rekam jejak PSSI menunjukkan keberanian menghadirkan lawan kelas dunia. Hal itu membuat publik tetap membuka ruang harapan akan adanya kejutan.

Salah satu momen paling diingat terjadi pada FIFA Matchday Juni 2023. Saat itu, Timnas Indonesia sukses menghadapi Argentina yang berstatus juara Piala Dunia 2022.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
