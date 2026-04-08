Timnas Futsal Indonesia Hadapi Vietnam di Semifinal ASEAN Futsal Championship, Momen Final 2024 Bisa Terulang

JawaPos.com - Timnas Futsal Indonesia bertemu Vietnam di semifinal ASEAN Futsal Championship 2026. Hal tersebut dipastikan setelah Vietnam kalah dari Thailand di laga terakhir Grup A dengan skor 4-2 dan menjadi runner-up grup.

Pada laga yang dimainkan di Nonthaburi Indoor Stadium, Rabu (8/4), Thailand berhasil unggul lebih dahulu dari gol Itticha Praphaphan. Tim tuan rumah kembali menambah keunggulan lewat gol yang dicetak Sarawut.

Di babak kedua, Vietnam memperkecil keunggulan setelah Minh Quang mencetak gol. Namun, Thailand kembali membuat skor menjadi 3-1 melalui tendangan Minthada.

Pertandingan berjalan sangat ketat karena Vietnam tidak ingin menyerah dengan mudah. Da Hai berhasil mencetak gol untuk menjadikan skor 3-2. Menjelang laga berakhir, Thailand kembali mencetak gol yang membuat skor menjadi 4-2.

Dengan hasil tersebut, membuat Vietnam akan bertemu dengan Timnas Futsal Indonesia di semifinal. Laga tersebut bakal dimainkan pada Jumat (10/4) pada pukul 17.00 WIB.

Di sosial media, Timnas Futsal Indonesia berharap bisa mengulangi kesuksesan saat mengalahkan Vietnam di partai final Piala ASEAN Futsal Championship 2024. "SEMIFINAL KAMI DATANG! Kembali bertemu Vietnam, ulangi kemenangan sebelumnya Garuda," tulis Timnas Futsal Indonesia di Instagram.

Menjelang laga semifinal tersebut, Timnas Futsal Indonesia harus mempertahankan permainan teroganisir yang mendapatkan pujian dari Hector Souto setelah kemenangan melawan Australia.

"Tapi saya pikir secara umum kita bersaing dengan baik. Kami teroganisir dalam beberapa situasi atau sebagian besar situasi. Kami melakukan beberapa kesalahan penguasaan bola dalam 10 menit terakhir, salah satunya adalah gol kedua Australia dan kita perlu memperbaikinya," ujar Hector setelah laga kemenangan melawan Australia.

Selain itu, skuad Garuda perlu memperbaiki masalah penguasaan bola yang diharapkan tidak terulang lagi saat menghadapi Vietnam di laga semifinal.