Moch. Rizky Pratama Putra
09 April 2026, 16.46 WIB

Kondisi Terbaru Andrew Jung! Bojan Hodak Terus Pantau Bomber Persib Bandung Jelang Hadapi Bali United

Andrew Jung dipantau tim pelatih saat pemulihan cedera jelang laga Persib Bandung kontra Bali United. (Persib)

JawaPos.com — Kondisi terkini Andrew Jung menjadi sorotan jelang laga krusial Persib Bandung menghadapi Bali United. Ketajaman striker asal Prancis itu masih sangat dibutuhkan dalam perburuan poin penting di pekan ke-27 Super League 2025/26.

Pelatih kepala Bojan Hodak memastikan timnya dalam kondisi siap tempur untuk laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu, 12 April 2026.

Namun, situasi Andrew Jung masih menjadi perhatian khusus tim pelatih dalam beberapa hari terakhir.

Absennya Andrew Jung pada pertandingan sebelumnya melawan Semen Padang memunculkan kekhawatiran di kalangan Bobotoh.

Cedera yang dialami membuatnya belum bisa langsung kembali mengikuti sesi latihan penuh bersama tim.

Bojan Hodak pun memberikan update terbaru terkait kondisi pemain andalannya tersebut. Ia menyebutkan Jung belum ikut berlatih bersama tim, tetapi sudah mulai terlihat di sekitar lapangan untuk menjalani pemantauan kondisi fisik.

"Jung tidak berlatih bersama tim hari ini, dia hanya di pinggir lapangan. Tapi besok dia akan ikut bergabung," ujar Hodak memberikan sinyal positif terkait progres pemulihan sang striker.

Kabar tersebut tentu menjadi angin segar bagi Persib Bandung yang membutuhkan kekuatan penuh menghadapi Bali United.

Editor: Banu Adikara
