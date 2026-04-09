Bernardo Tavares Harap-harap Cemas Pantau Kondisi Pemain Persebaya Surabaya jelang Bertandang ke Markas Persija Jakarta

JawaPos.com - Persebaya punya modal bagus menyambut laga klasik penuh gengsi menghadapi tuan rumah Persija Jakarta pada Sabtu (11/4) malam mendatang setelah menang 1-0 atas Persita Tangerang.

Meski begitu, pelatih Persebaya, Bernardo Tavares masih belum lega karena ia harap-harap cemas melihat kondisi kebugaran para pemainnya. Maka dari itu, ia benar-benar mempersiapkan secara matang fisik dan kebugaran seluruh skuad.

Sebagaimana diketahui, meski Persija baru saja kalah dari Bhayangkara Presisi pada pekan sebelumnya, namun mereka tetap saja merupakan tim berbahaya saat bermain di kandang sendiri, dengan mengandalkan permainan tempo cepat yang tentunya membutuhkan kesiapan fisik ekstra dari para penggawa Persebaya.

“Kami akan melihat perkembangan para pemain sepanjang minggu ini, apakah kondisinya cukup baik untuk dimainkan saat menghadapi Persija,” ujar Tavares seperti dikutip dari laman resmi klub.

Selain mewaspadai serangan-serangan cepat dan agresif, Green Force juga layak untuk lebih berhati-hati. Pasalnya, Tim Macan Kemayoran punya catatan bagus musim ini, dimana pada pertemuan pertama, Rizky Ridho CS sukses membungkam Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo dengan skor telak 1-3.

Melihat catatan tersebut, Tavares pun juga fokus mempelajari kekuatan dan kelemahan Persija, agar kekalahan di putaran pertama tidak terjadi lagi, syukur-syukur skuad asuhannya bisa mencuri poin di Stadion Gelora Bung Karno.

“Ini menjadi latihan pertama kami setelah pertandingan terakhir melawan Persita. Kami sudah mulai menganalisis Persija. Mereka adalah tim yang kuat dan berhasil menang 3-1 pada pertemuan pertama,” jelasnya lagi.

Dengan melihat kondisi Persija itu, pelatih asal Portugal itu sudah paham jika pertandingan menghadapi Persija pasti akan berlangsung ketat dan sulit. Apalagi, mereka baru saja kehilangan poin di Lampung, sehingga mereka akan mati-matian meraih kemenangan agar bisa terus bersaing dalam jalur perebutan juara.