Persib Bandung Waspadai Bali United, Ramon Tanque Anggap Sisa Laga Seperti Final

JawaPos.com - Ramon Tanque merayakan gol bersama pemain Persib Bandung jelang laga panas kontra Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persib)
Persiapan matang terus dilakukan Persib Bandung jelang laga krusial menghadapi Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.
Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 12 April 2026, menjadi salah satu penentu langkah tim menuju akhir musim.
Striker andalan Persib Bandung, Ramon De Andrade Souza atau yang akrab disapa Ramon “Tanque”, menegaskan bahwa timnya saat ini berada dalam kondisi fokus penuh.
Ia menyebut, tidak ada lagi ruang untuk kehilangan konsentrasi, mengingat kompetisi sudah memasuki fase krusial.
Menurut Ramon, seluruh laga yang tersisa harus diperlakukan layaknya partai final. Dengan delapan pertandingan tersisa, setiap poin menjadi sangat berharga dalam menentukan posisi akhir di klasemen.
“Pertandingan melawan Bali sangat penting, sama seperti yang lainnya. Sekarang tersisa delapan pertandingan lagi. Jadi itu adalah delapan laga final bagi kami,” ujarnya dikutip dari persib.co.id.
Ia menambahkan, menjaga konsistensi dan fokus menjadi kunci utama jika Persib Bandung ingin meraih hasil maksimal di sisa musim ini. Tidak hanya soal taktik di lapangan, tetapi juga kesiapan mental para pemain.
Menghadapi Bali United yang tengah berada dalam tren positif, Ramon mengakui timnya tidak boleh lengah. Ia menilai lawan memiliki kualitas yang patut diwaspadai, baik dari segi permainan maupun kepercayaan diri.
Karena itu, proses analisis terhadap kekuatan lawan menjadi bagian penting dalam persiapan tim. Ramon menyebut, tim pelatih bersama pemain terus mempelajari pola permainan Bali United agar bisa menemukan celah untuk dimanfaatkan.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut
Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur
Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?