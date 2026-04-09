Persib Bandung Waspadai Bali United, Ramon Tanque Anggap Sisa Laga Seperti Final

Persiapan matang terus dilakukan Persib Bandung jelang laga krusial menghadapi Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 12 April 2026, menjadi salah satu penentu langkah tim menuju akhir musim.

Striker andalan Persib Bandung, Ramon De Andrade Souza atau yang akrab disapa Ramon “Tanque”, menegaskan bahwa timnya saat ini berada dalam kondisi fokus penuh.

Ia menyebut, tidak ada lagi ruang untuk kehilangan konsentrasi, mengingat kompetisi sudah memasuki fase krusial.

Menurut Ramon, seluruh laga yang tersisa harus diperlakukan layaknya partai final. Dengan delapan pertandingan tersisa, setiap poin menjadi sangat berharga dalam menentukan posisi akhir di klasemen.

“Pertandingan melawan Bali sangat penting, sama seperti yang lainnya. Sekarang tersisa delapan pertandingan lagi. Jadi itu adalah delapan laga final bagi kami,” ujarnya dikutip dari persib.co.id.

Ia menambahkan, menjaga konsistensi dan fokus menjadi kunci utama jika Persib Bandung ingin meraih hasil maksimal di sisa musim ini. Tidak hanya soal taktik di lapangan, tetapi juga kesiapan mental para pemain.

Menghadapi Bali United yang tengah berada dalam tren positif, Ramon mengakui timnya tidak boleh lengah. Ia menilai lawan memiliki kualitas yang patut diwaspadai, baik dari segi permainan maupun kepercayaan diri.