Paul Munster Tancap Gas! Bhayangkara FC Jaga Tren Positif Hindari Kejaran Persebaya Surabaya

Selebrasi pemain Bhayangkara FC usai kemenangan dramatis yang memperpanjang tren positif di Super League 2025/2026. (BFC)
JawaPos.com — Performa Bhayangkara Presisi Lampung FC benar-benar sedang panas. Tim asuhan Paul Munster itu terus tancap gas demi menjaga jarak dari kejaran Persebaya Surabaya di papan klasemen.
Kemenangan dramatis 3-2 atas Persija Jakarta pada pekan ke-26 Super League 2025/2026 jadi bukti nyata konsistensi mereka.
Hasil itu sekaligus memperpanjang tren luar biasa The Guardian dengan enam kemenangan beruntun.
Baca Juga:Piala AFF U-17 2026 Dimulai 11 April, Ini Jadwal Timnas Indonesia dan Peta Persaingan Grup A
Rentetan hasil positif ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal kuat kebangkitan Bhayangkara FC di fase krusial musim. Tambahan 18 poin dari enam laga membuat posisi mereka kini semakin kokoh di papan atas.
Bhayangkara Presisi Lampung FC kini mengoleksi 44 poin dan duduk di peringkat kelima klasemen sementara. Mereka mulai menjauh dari tekanan Persebaya Surabaya yang menguntit di posisi keenam dengan 42 poin.
Di atas mereka, persaingan papan atas juga tak kalah sengit dengan Persib Bandung memimpin klasemen dengan 61 poin.
Baca Juga:10 Kesalahan Fatal Saat UTBK SNBT 2026 yang Bikin Fokus Terganggu dan Berujung Gagal Lolos
Borneo FC Samarinda membuntuti di posisi kedua dengan 57 poin, disusul Persija Jakarta dengan 52 poin dan Malut United FC dengan 46 poin.
Menariknya, kebangkitan Bhayangkara FC justru dimulai saat menumbangkan Persebaya Surabaya di kandangnya sendiri. Kemenangan 2-1 di Surabaya pada pekan ke-21 menjadi titik balik performa tim berjuluk The Guardian tersebut.
Setelah itu, laju mereka benar-benar tak terbendung. Bhayangkara FC sukses menaklukkan Persik Kediri dengan skor 4-3, lalu menggulung Semen Padang FC 4-0 di kandang.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven