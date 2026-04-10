Paul Munster Tancap Gas! Bhayangkara FC Jaga Tren Positif Hindari Kejaran Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Performa Bhayangkara Presisi Lampung FC benar-benar sedang panas. Tim asuhan Paul Munster itu terus tancap gas demi menjaga jarak dari kejaran Persebaya Surabaya di papan klasemen.

Kemenangan dramatis 3-2 atas Persija Jakarta pada pekan ke-26 Super League 2025/2026 jadi bukti nyata konsistensi mereka.

Hasil itu sekaligus memperpanjang tren luar biasa The Guardian dengan enam kemenangan beruntun.

Rentetan hasil positif ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal kuat kebangkitan Bhayangkara FC di fase krusial musim. Tambahan 18 poin dari enam laga membuat posisi mereka kini semakin kokoh di papan atas.

Bhayangkara Presisi Lampung FC kini mengoleksi 44 poin dan duduk di peringkat kelima klasemen sementara. Mereka mulai menjauh dari tekanan Persebaya Surabaya yang menguntit di posisi keenam dengan 42 poin.

Di atas mereka, persaingan papan atas juga tak kalah sengit dengan Persib Bandung memimpin klasemen dengan 61 poin.

Borneo FC Samarinda membuntuti di posisi kedua dengan 57 poin, disusul Persija Jakarta dengan 52 poin dan Malut United FC dengan 46 poin.

Menariknya, kebangkitan Bhayangkara FC justru dimulai saat menumbangkan Persebaya Surabaya di kandangnya sendiri. Kemenangan 2-1 di Surabaya pada pekan ke-21 menjadi titik balik performa tim berjuluk The Guardian tersebut.