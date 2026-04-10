10 Kesalahan Fatal Saat UTBK SNBT 2026 yang Bikin Fokus Terganggu dan Berujung Gagal Lolos

JawaPos.com – Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 menjadi salah satu jalur utama bagi calon mahasiswa untuk berebut tiket masuk perguruan tinggi negeri impian. Tak sedikit peserta yang telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari dari sisi akademik. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit yang gagal meraih hasil maksimal.

Bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan akibat kesalahan teknis dan strategi yang sebenarnya bisa dihindari.

Kesalahan-kesalahan ini sering dianggap sepele, tetapi justru memiliki dampak besar terhadap performa saat ujian berlangsung.

Faktor seperti kesiapan mental, manajemen waktu, hingga kedisiplinan dalam mengikuti aturan menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.

Melansir dari laman Ruang Guru dan Bintang Pelajar, berikut 10 kesalahan fatal yang perlu diwaspadai peserta UTBK 2026.

1. Datang terlambat ke lokasi ujian Keterlambatan menjadi kesalahan paling umum yang masih sering terjadi di setiap momen UTBK.

Datang terlambat tidak hanya berisiko tidak diperbolehkan mengikuti ujian, tetapi juga membuat kondisi mental menjadi tidak stabil. Rasa panik di awal dapat mengganggu konsentrasi sepanjang ujian berlangsung.

2. Tidak membawa dokumen penting Dokumen seperti kartu peserta, identitas diri, dan surat keterangan menjadi syarat wajib.

Tanpa kelengkapan ini, peserta bisa gagal mengikuti ujian. Hal ini menunjukkan pentingnya persiapan administratif yang seringkali dianggap sepele.