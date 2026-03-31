Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Zalzilatul Hikmia
31 Maret 2026, 21.58 WIB

Hasil SNBP Diumumkan Sore Ini Pukul 15.00 WIB, Berikut Link untuk Cek Kelulusan SNBP 2026

Ilustrasi Seleksi Nasional berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). (Dimas Pradipta/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi Seleksi Nasional berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)

JawaPos.com - Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 akan mengumumkan hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2026 hari ini, Selasa (31/3) pukul 15.00 WIB. 

Hasil SNBP 2026 diputuskan berdasarkan hasil Rapat Seleksi dan Alokasi Penetapan Hasil Jalur SNBP Tahun 2026 pada 29–30 Maret 2026. 

Pengumuman dilakukan melalui laman https://pengumuman- snbp.snpmb.id, dengan cara memasukkan Nomor Pendaftaran SNBP 2026 dan Tanggal Lahir Peserta sesuai dengan data diri yang telah teregistrasi pada sistem SNPMB. 

“Bagi peserta lolos kami ucapkan selamat. Bagi yang belum lulus agar tidak berkecil hati karena masih ada jalur SNBT,” ujar Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB Tahun 2026, Eduart Wolok dalam temu media di Jakarta, Selasa (31/3). 

Peserta yang lulus Seleksi Jalur SNBP ini diimbau segera melakukan verifikasi data akademik dan registrasi ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PTN yang dituju. 

Pada verifikasi data akademik dan registrasi ulang, peserta lulus Seleksi Jalur SNBP wajib memenuhi sejumlah persyaratan.

Yakni, menunjukkan rapor asli, dokumen prestasi asli, ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) asli, dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh PTN yang dituju. 

Sementara, bagi peserta lulus Seleksi Jalur SNBP Tahun 2026 yang melamar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) selanjutnya akan dilakukan verifikasi data ekonomi berdasarkan dokumen. Selain itu, bakal ada kunjungan ke alamat tinggal peserta. 

Eduart juga mewanti-wanti agar peserta yang dinyatakan lulus SNBP 2026 tidak mendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT).

Ia memastikan, para peserta yang lolos SNBP 2026 akan diblokir untuk mendaftar UTBK-SNBT selama tiga tahun ke depan. Mulai 2026, 2027, dan 2028.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore