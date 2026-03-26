10 Syarat Mendaftar UTBK-SNBT 2026 Lengkap, Siapkan Sebelum Daftar

JawaPos.com – Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 telah dibuka.

Calon peserta yang ingin mengikuti seleksi wajib memahami dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

Ketelitian menjadi kunci dalam tahap awal ini. Ketidaksesuaian data, kelengkapan dokumen, atau keterlambatan memenuhi syarat dapat menyebabkan peserta tidak lolos verifikasi administrasi.

Karena itu, calon peserta diimbau untuk memeriksa seluruh ketentuan sebelum melanjutkan proses pendaftaran agar tidak mengalami kendala di tahap berikutnya.

Berikut syarat lengkap SNBT UTBK 2026 yang perlu diperhatikan.

1. Memiliki Akun SNPMB Siswa Peserta wajib memiliki akun SNPMB sebagai akses utama pendaftaran.

Registrasi akun bisa dilakukan melalui portal resmi SNPMB dengan menggunakan data pribadi yang valid.

Akun ini nantinya digunakan untuk seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga pengecekan hasil seleksi yang dijalani.

2. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) SNBT UTBK hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

NIK menjadi identitas utama yang digunakan dalam sistem SNBT untuk masuk ke perguruan tinggi negeri.

3. Siswa Kelas 12 atau Peserta Paket C Tahun 2026 Peserta dapat berasal dari:

Siswa SMA/SMK/MA kelas terakhir tahun 2026

Peserta didik Paket C tahun 2026 Dengan ketentuan usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026.