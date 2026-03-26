10 Syarat Mendaftar UTBK-SNBT 2026 Lengkap, Siapkan Sebelum Daftar

Siswa SMAN 10 Surabaya saat berlatih soal jelang SNBT.
JawaPos.com – Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 telah dibuka.
Calon peserta yang ingin mengikuti seleksi wajib memahami dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).
Ketelitian menjadi kunci dalam tahap awal ini. Ketidaksesuaian data, kelengkapan dokumen, atau keterlambatan memenuhi syarat dapat menyebabkan peserta tidak lolos verifikasi administrasi.
Karena itu, calon peserta diimbau untuk memeriksa seluruh ketentuan sebelum melanjutkan proses pendaftaran agar tidak mengalami kendala di tahap berikutnya.
Berikut syarat lengkap SNBT UTBK 2026 yang perlu diperhatikan.
Peserta wajib memiliki akun SNPMB sebagai akses utama pendaftaran.
Registrasi akun bisa dilakukan melalui portal resmi SNPMB dengan menggunakan data pribadi yang valid.
Akun ini nantinya digunakan untuk seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga pengecekan hasil seleksi yang dijalani.
SNBT UTBK hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Baca Juga:Konsekuensi Lolos SNBP tapi Tak Lanjut Pendaftaran: Sekolah Kena Blacklist, Tak Bisa Ikut SNBT dan Ujian Mandiri
NIK menjadi identitas utama yang digunakan dalam sistem SNBT untuk masuk ke perguruan tinggi negeri.
Peserta dapat berasal dari:
Dengan ketentuan usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026.
Bagi siswa kelas 12 yang belum memiliki ijazah, wajib membawa surat keterangan dari sekolah.