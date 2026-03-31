9 Cara Menjadi Pusat Perhatian Tanpa Terlihat Haus Validasi, Penasaran?

JawaPos.com - Dulu banyak orang berpikir bahwa supaya terlihat menarik, mereka harus jadi yang paling berisik, paling lucu, atau paling menonjol di ruangan.

Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Orang yang paling disukai biasanya bukan yang sibuk tampil. Mereka adalah orang-orang yang tahu cara memperhatikan orang lain.

Melansir VegOut Magazine, berikut beberapa kebiasaan sederhana yang membuat seseorang terlihat lebih menarik tanpa harus mencari perhatian.

1. Lebih banyak bertanya daripada bercerita

Penelitian dari Harvard menemukan bahwa orang yang sering mengajukan pertanyaan cenderung lebih disukai. Bukan sekadar bertanya basa-basi, tetapi benar-benar menunjukkan rasa ingin tahu.

Misalnya, daripada hanya bertanya “Kerja di mana?”, coba lanjutkan dengan “Gimana awalnya bisa tertarik di bidang itu?” Pertanyaan kecil seperti itu membuat orang merasa dihargai.

2. Mengingat nama orang

Mengingat nama adalah hal sederhana, tetapi efeknya besar. Saat seseorang mendengar namanya disebut, mereka merasa diperhatikan.

Itulah kenapa orang yang mudah diingat biasanya adalah mereka yang juga pandai mengingat orang lain.