Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizki Ahmad
29 Maret 2026, 23.15 WIB

Jalani Peran Baru di Proliga 2026, Nurlaili Kusumah Diningrat Adaptasi Jadi Libero

Nurlaili Kusumah Diningrat. (Dok. Instagram/@nurlaili_kusumah)

JawaPos.com - Pevoli Nurlaili Kusumah Diningrat menjalani peran baru di Proliga 2026. Dari semula berposisi outside hitter, pemain Jakarta Pertamina Enduro itu didapuk sebagai libero.

Nurlaili menuturkan, adaptasi yang dijalani sejak fase reguler hingga menjelang final four sangat susah. ”Yang agak (susah) sih receive. Kalau defense kan memang sering, sudah terbiasa,” ungkapnya.

Nurlaili menyatakan, riwayat cedera merupakan alasan dia menerima posisi baru tersebut. Selain itu, postur Nurlaili lumayan cocok sebagai libero. ”Aku kan agak sedikit lebih pendek daripada pemain yang lain. Jangankan dengan pemain asing, untuk ukuran (tinggi) pemain lokal, (aku) memang pendek,” kata pemilik tinggi badan 170 sentimeter tersebut.

Nurlaili juga merasa semua posisi memiliki beban maupun tanggung jawab yang sama. ”Sama-sama berat sih, nggak bisa memilih posisi yang ini lebih ringan atau posisi yang itu lebih berat,” tuturnya.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore