Rizka Perdana Putra
03 April 2026, 17.23 WIB

Popsivo Hentikan Tujuh Kemenangan Beruntun di Proliga 2026, Gresik Phonska Bisa Revans!

Satu dari dua kekalahan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia di musim reguler Proliga 2026 datang saat menghadapi Jakarta Popsivo Polwan. (Dok. Instagram/@popsivopolwan) - Image

Satu dari dua kekalahan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia di musim reguler Proliga 2026 datang saat menghadapi Jakarta Popsivo Polwan. (Dok. Instagram/@popsivopolwan)

JawaPos.com – Satu dari dua kekalahan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia di musim reguler Proliga 2026 datang saat menghadapi Jakarta Popsivo Polwan. Dalam pertemuan di GOR Ken Arok, Malang, pada 7 Februari lalu, Phonska takluk 1-3. Hasil tersebut sekaligus menghentikan laju tujuh kemenangan beruntun Phonska sejak awal musim.

Kedua tim akan kembali bertemu dalam laga pertama final four di Jawa Pos Arena, Surabaya, malam nanti (siaran langsung mOji/Vidio mulai pukul 19.00 WIB). Kekalahan Phonska atas Popsivo di Malang bisa jadi belum menggambarkan kekuatan tim asal Gresik yang sebenarnya.

Bytsenko Jadi Pembeda

Saat pertemuan terakhir kedua tim, Phonska tampil tanpa diperkuat Oleksandra Bytsenko. Outside hitter asal Ukraina itu harus absen dalam dua laga seri Malang karena sakit sinusitis. Di saat bersamaan, pelatih Alessandro Lodi juga tidak mendampingi tim karena alasan sakit.

Tanpa Sasha –sapaan Bytsenko- dan Lodi, Phonska juga kalah (1-3) lawan Jakarta Livin’ Mandiri. Malang menjadi satu-satunya seri Phonska nirmenang.

Di luar itu, performa Phonska sangat konsisten. Dalam 10 laga lainnya –dengan sembilan di antaranya diperkuat Bytsenko– Phonska selalu menang. Tujuh kemenangan bahkan diraih dengan skor telak 3-0, termasuk saat mengalahkan Popsivo pada putaran pertama musim reguler dalam seri Medan (15/1).

Syakirah Diganti Dhea

Catatan itu bisa jadi modal bagi Phonska saat melawan Popsivo. Apalagi, komposisi tim nyaris tidak berubah dibanding musim reguler. Tercatat, hanya ada satu perubahan, yakni Dhea Cahya Pitaloka menggantikan Syakirah Athania Putriiska di Phonska.

Pergantian yang justru bisa menguntungkan. Sebab, Dhea, yang berusia delapan tahun lebih senior, sebenarnya termasuk salah satu pemain pilar sebelum terkendala cedera. ”Syakirah diganti dengan Dhea. Syakirah mengikuti Kejurnas U-18, sedangkan Dhea mulai pulih pasca cedera bahu,” kata ofisial tim Phonska, Putri Fitriani. 

Popsivo Andalkan Smarzek

Artikel Terkait
Pemulihan dari Virus, Petenis Terbaik Inggris Emma Raducanu Tunda Comeback - Image
Sports

Pemulihan dari Virus, Petenis Terbaik Inggris Emma Raducanu Tunda Comeback

03 April 2026, 17.14 WIB

Ricky Soebagdja Pegang Pelatwil, PBSI Mencari Talenta dari Daerah - Image
Sports

Ricky Soebagdja Pegang Pelatwil, PBSI Mencari Talenta dari Daerah

03 April 2026, 17.05 WIB

Bungkam Surabaya Samator, Jakarta LavAni Buka Peluang ke Grand Final Proliga 2026 - Image
Sports

Bungkam Surabaya Samator, Jakarta LavAni Buka Peluang ke Grand Final Proliga 2026

06 April 2026, 03.34 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

