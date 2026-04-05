None
05 April 2026, 21.33 WIB

Digelar 19 April, Ajang Lari Internasional Kemala Run Bhayangkari 2026 di Bali Masuk Persiapan Akhir

Ketua Panitia Kemala Run Bhayangkari 2026, Deny Agus Suryonugroho bersama Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Polri)

 

JawaPos.com - Polri tengah menyiapkan Kemala Run Bhayangkari 2026 yang akan digelar pada 19 April 2026 di Bali United Training Center. Kegiatan bertaraf internasional ini ditargetkan bisa diikuti oleh 10 ribu peserta dari dalam maupun luar negeri.
 
Ketua Panitia, Deny Agus Suryonugroho, menyampaikan bahwa persiapan panitia kini telah memasuki tahap akhir. Acara akan dipastikan berjalan lancar dan nyaman bagi peserta maupun publik.
 
“Seluruh panitia bekerja secara intensif di bawah arahan Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Juliati Listyo Sigit Prabowo, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” kata Deny dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4).
 
Istri dari Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho ini menyampaikan, Kemala Run Bhayangkari 2026 akan mempertandingkan tiga kategori lomba yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon (21,1K). Acara ini sekaligus menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Bali.
 
 
Dari sisi venue dan rute, lokasi di Bali United Training Center (BUTC) dipilih karena memiliki infrastruktur yang sangat memadai. Pengecekan jalur telah dilakukan untuk memastikan keamanan lintasan dan fasilitas pendukung lainnya.
 
Panitia juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kegiatan pengamanan. Guna menunjang kebutuhan peserta, panitia menyiapkan water station di sejumlah titik, shuttle bus dari kawasan hotel seperti Kuta dan Sanur menuju lokasi acara, serta fasilitas pemulihan bagi pelari seperti cold plunge dan massage recovery.
 
Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Kemala Run Bhayangkari 2026. Pemda setempat berharap kegiatan ini turut memajukan wisata Bali.
 
Selain sebagai ajang olahraga, Kemala Run Bhayangkari 2026 juga mengusung konsep charity run untuk membantu korban bencana. Kegiatan ini akan melibatkan UMKM binaan Bhayangkari melalui penyediaan booth di area kegiatan. 
 
"Sehingga memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat," imbuh Deny.
 
Panitia juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp 3,5 miliar serta undian tiket untuk mengikuti ajang World Marathon Major Sydney 2027. Hadiah besar ini diharapkan bisa memacu motivasi peserta untuk menghadapi perlombaan ini.

Artikel Terkait
Angka Fatalitas dan Kecelakaan Lalin Menurun, Operasi Ketupat 2026 Dianggap Sukses - Image
Nasional

Angka Fatalitas dan Kecelakaan Lalin Menurun, Operasi Ketupat 2026 Dianggap Sukses

01 April 2026, 20.36 WIB

Pengamanan Mudik 2026 Sukses, DPR RI Minta Polri Terus Kurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas - Image
Politik

Pengamanan Mudik 2026 Sukses, DPR RI Minta Polri Terus Kurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas

01 April 2026, 01.03 WIB

Puji Polri Manfaatkan Teknologi untuk Amankan Mudik, Kompolnas Nilai Kebijakan Lalin Lebih Objektif - Image
Nasional

Puji Polri Manfaatkan Teknologi untuk Amankan Mudik, Kompolnas Nilai Kebijakan Lalin Lebih Objektif

31 Maret 2026, 16.28 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

