Digelar 19 April, Ajang Lari Internasional Kemala Run Bhayangkari 2026 di Bali Masuk Persiapan Akhir

Ketua Panitia Kemala Run Bhayangkari 2026, Deny Agus Suryonugroho bersama Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Polri)

JawaPos.com - Polri tengah menyiapkan Kemala Run Bhayangkari 2026 yang akan digelar pada 19 April 2026 di Bali United Training Center. Kegiatan bertaraf internasional ini ditargetkan bisa diikuti oleh 10 ribu peserta dari dalam maupun luar negeri.

Ketua Panitia, Deny Agus Suryonugroho, menyampaikan bahwa persiapan panitia kini telah memasuki tahap akhir. Acara akan dipastikan berjalan lancar dan nyaman bagi peserta maupun publik.

“Seluruh panitia bekerja secara intensif di bawah arahan Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Juliati Listyo Sigit Prabowo, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” kata Deny dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4).

Istri dari Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho ini menyampaikan, Kemala Run Bhayangkari 2026 akan mempertandingkan tiga kategori lomba yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon (21,1K). Acara ini sekaligus menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Bali.

Dari sisi venue dan rute, lokasi di Bali United Training Center (BUTC) dipilih karena memiliki infrastruktur yang sangat memadai. Pengecekan jalur telah dilakukan untuk memastikan keamanan lintasan dan fasilitas pendukung lainnya.

Panitia juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kegiatan pengamanan. Guna menunjang kebutuhan peserta, panitia menyiapkan water station di sejumlah titik, shuttle bus dari kawasan hotel seperti Kuta dan Sanur menuju lokasi acara, serta fasilitas pemulihan bagi pelari seperti cold plunge dan massage recovery.

Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Kemala Run Bhayangkari 2026. Pemda setempat berharap kegiatan ini turut memajukan wisata Bali.

Selain sebagai ajang olahraga, Kemala Run Bhayangkari 2026 juga mengusung konsep charity run untuk membantu korban bencana. Kegiatan ini akan melibatkan UMKM binaan Bhayangkari melalui penyediaan booth di area kegiatan.

"Sehingga memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat," imbuh Deny.

Panitia juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp 3,5 miliar serta undian tiket untuk mengikuti ajang World Marathon Major Sydney 2027. Hadiah besar ini diharapkan bisa memacu motivasi peserta untuk menghadapi perlombaan ini.