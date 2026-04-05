Jadwal dan Link Streaming Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Laga Seru Penentu Papan Atas

JawaPos.com - Pertandingan menarik akan tersaji saat Bhayangkara FC menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026, Minggu (5/4/2026) sore WIB. Laga yang digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda ini dijadwalkan kick-off pukul 15.30 WIB dan bisa disaksikan melalui siaran langsung Indosiar serta layanan live streaming di Vidio.

Duel ini diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar dalam perebutan posisi klasemen. Persija Jakarta datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencatat performa cukup konsisten dalam beberapa laga terakhir.

Macan Kemayoran saat ini menempati posisi tiga besar dengan koleksi 52 poin dari 25 pertandingan. Raihan tersebut menjaga peluang mereka dalam persaingan menuju tangga juara musim ini.

Meski demikian, Persija harus tampil tanpa salah satu andalan di lini depan akibat akumulasi kartu, yang tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim.

Di sisi lain, Bhayangkara FC juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim berjuluk The Guardian itu kini mengoleksi 41 poin dan berada di papan tengah atas klasemen. Mereka bahkan mencatat tren positif dalam beberapa pertandingan terakhir dengan hasil yang cukup meyakinkan.

Absennya salah satu pemain bertahan inti Bhayangkara juga menjadi perhatian. Kondisi ini berpotensi memengaruhi keseimbangan lini belakang mereka, terutama saat menghadapi tekanan dari lini serang Persija yang dikenal cukup agresif.

Jika melihat catatan pertemuan terakhir, Persija memiliki keunggulan setelah mampu meraih kemenangan telak pada laga sebelumnya.

Namun, dalam beberapa musim terakhir, pertemuan kedua tim kerap berjalan sengit dan sulit diprediksi.

Dari segi performa, Bhayangkara FC justru sedang berada dalam tren yang lebih stabil dengan catatan kemenangan beruntun.