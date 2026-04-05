Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 21.27 WIB

Jadwal dan Link Streaming Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Laga Seru Penentu Papan Atas

Persaingan ketat papan atas Super League 20252026, Persib Bandung unggul jauh dari Persija Jakarta dan Borneo FC. (Persija)

JawaPos.com - Pertandingan menarik akan tersaji saat Bhayangkara FC menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026, Minggu (5/4/2026) sore WIB. Laga yang digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda ini dijadwalkan kick-off pukul 15.30 WIB dan bisa disaksikan melalui siaran langsung Indosiar serta layanan live streaming di Vidio.

Duel ini diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar dalam perebutan posisi klasemen. Persija Jakarta datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencatat performa cukup konsisten dalam beberapa laga terakhir.

Macan Kemayoran saat ini menempati posisi tiga besar dengan koleksi 52 poin dari 25 pertandingan. Raihan tersebut menjaga peluang mereka dalam persaingan menuju tangga juara musim ini. 

Meski demikian, Persija harus tampil tanpa salah satu andalan di lini depan akibat akumulasi kartu, yang tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim.

Di sisi lain, Bhayangkara FC juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim berjuluk The Guardian itu kini mengoleksi 41 poin dan berada di papan tengah atas klasemen. Mereka bahkan mencatat tren positif dalam beberapa pertandingan terakhir dengan hasil yang cukup meyakinkan.

Absennya salah satu pemain bertahan inti Bhayangkara juga menjadi perhatian. Kondisi ini berpotensi memengaruhi keseimbangan lini belakang mereka, terutama saat menghadapi tekanan dari lini serang Persija yang dikenal cukup agresif.

Jika melihat catatan pertemuan terakhir, Persija memiliki keunggulan setelah mampu meraih kemenangan telak pada laga sebelumnya. 

Namun, dalam beberapa musim terakhir, pertemuan kedua tim kerap berjalan sengit dan sulit diprediksi.
Dari segi performa, Bhayangkara FC justru sedang berada dalam tren yang lebih stabil dengan catatan kemenangan beruntun. 

Hal ini bisa menjadi modal penting untuk menghadapi Persija yang tetap berbahaya meski kehilangan beberapa pemain kunci.

Artikel Terkait
Dony Tri: Persija Tak Boleh Terpuruk usai Kekalahan dari Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Dony Tri: Persija Tak Boleh Terpuruk usai Kekalahan dari Bhayangkara FC

06 April 2026, 16.37 WIB

Debut Cyrus Margono: 2 Penyelamatan Penting, Tapi Persija Tetap Tumbang - Image
Sepak Bola Indonesia

Debut Cyrus Margono: 2 Penyelamatan Penting, Tapi Persija Tetap Tumbang

06 April 2026, 12.34 WIB

Pelatih Persija Jakarta Sesali Kartu Merah Jordi Amat, Hilangnya Momentum Kemenangan di Depan Mata - Image
Sepak Bola Indonesia

Pelatih Persija Jakarta Sesali Kartu Merah Jordi Amat, Hilangnya Momentum Kemenangan di Depan Mata

06 April 2026, 04.01 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

