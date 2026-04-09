Soal Kemala Run, Istri Kapolri Bilang Misi Sosial Perkuat Hubungan Polri dengan Rakyat

JawaPos.com - Polri dalam waktu dekat akan menggelar Kemala Run Bhayangkari 2026 di Bali. Kegiatan olahraga ini merupakan gagasan Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Listyo Sigit Prabowo.

Acara ini tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga mempererat kebersamaan antara keluarga besar Polri dan masyarakat luas. Gagasan ini sudah mulai dibahas beberapa tahun terakhir.

“Konsep event lari dipilih karena olahraga ini memiliki komunitas yang besar serta mudah diikuti oleh berbagai kalangan,” kata Juliati, Kamis (9/4).

Setelah dibahas secara mendalam, Kemala Run akhirnya bisa digelar pertama kali pada 9 Juni 2024 di kawasan ICE BSD, Tangerang Selatan. Masyarakat menunjukan antusiasme yang tinggi terhadap gelaran ini. Terbukti dari jumlah peserta mencapai ribuan dari berbagai daerah.

Setelah acara pertama sukses, Kemala Run terus berkembang pada tahun berikutnya. Melalui acara ini juga diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.

“Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga membawa misi sosial, kebersamaan, serta penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat,” imbuhnya.

Juliati mengatakan, Kemala Run sampai sekarang terus berkembang. Gelaran ini bahkan sudah bisa menarik minat dari pelari internasional.

“Event ini tidak hanya menarik minat pelari nasional, tetapi juga mulai diikuti oleh peserta dari berbagai negara, sehingga memperluas jangkauan dan eksistensinya di kancah global,” jelasnya.