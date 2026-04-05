Motul dan McLaren Rayakan Podium Oscar Piastri di Suzuka

JawaPos.com - Oscar Piastri sukses meraih podium kedua pada balapan Formula 1 Grand Prix Jepang 2026 yang berlangsung di Sirkuit Suzuka, Minggu (29/3/2026). Hasil ini menjadi sinyal kuat bahwa McLaren semakin kompetitif dalam persaingan musim Formula 1 2026.

Pembalap asal Australia itu tampil konsisten sejak awal lomba. Memulai balapan dari posisi ketiga, Piastri mampu menjaga kecepatan dan ritme balap untuk tetap berada di barisan depan hingga garis finis.

Dalam balapan yang berlangsung ketat, strategi pit stop, manajemen ban, dan kerja sama tim menjadi faktor penting yang membantu Piastri mengamankan posisi runner-up, tepat di belakang Kimi Antonelli yang keluar sebagai pemenang.

McLaren Tunjukkan Konsistensi di F1 2026

Hasil podium di GP Jepang 2026 semakin mempertegas performa solid McLaren pada musim ini. Tim asal Woking itu kembali menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap di papan atas, tetapi juga ancaman serius bagi rival-rival utama di Formula 1 2026.

Sementara itu, rekan setim Piastri, Lando Norris, juga berhasil menyelesaikan balapan di lima besar, menambah poin penting bagi McLaren dalam perebutan klasemen konstruktor.

Dengan tambahan poin dari Suzuka, Piastri kini semakin dekat dalam persaingan klasemen sementara pembalap, sedangkan McLaren memperkuat posisinya di peringkat ketiga klasemen konstruktor.

“Saya cukup puas dengan hasil ini. Kami menunjukkan kecepatan yang baik sepanjang akhir pekan, meskipun masih ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan,” ujar Piastri usai balapan.

Podium Suzuka Jadi Sinyal Positif