Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

JawaPos.com - Timnas futsal Indonesia akan memulai petualangan di ajang ASEAN Futsal Championship 2026. Skuad Merah Putih akan menghadapi Brunei Darussalam di pertandingan pertama. Pada duel yang akan digelar di Nonthaburi Hall, Thailand, Senin (6/4), anak asuh Hector Souto diprediksi akan memenangkan laga kali ini.

Timnas Indonesia sendiri datang sebagai juara bertahan. Maka, status unggulan pun melekat di pundak para penggawa sebelum turnamen dimulai. Meski demikian, 90 persen skuad yang dibawa bukanlah pemain yang membawa juara pada tahun lalu, melainkan skuad baru.

Pelatih Hector Souto memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang tampil apik di liga, namun belum merasakan atmosfer laga internasional sebagai bagian dari regenerasi. Dari 14 nama, hanya tiga pemain yang memiliki lebih dari 10 caps yakni Muhammad Albagir, Guntur Ariwibowo, dan Dewa Rizki Amanda. Nama terakhir bersama Yogi Saputra menjadi dua pemain yang ada di skuad saat gelaran AFC Futsal Asian Cup pada Januari-Februari 2026.

Pada ASEAN Futsal Championship 2026, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Brunei Darussalam, Australia, dan Malaysia. Di atas kertas, hanya tim Negeri Kangguru yang diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Meski menjadi unggulan pertama di ajang kali ini, namun menembus babak semifinal menjadi target dari sang pelatih.

"Kami hanya ingin mencoba untuk kompetitif. Target utama kami adalah mengembangkan tim nasional agar memiliki lebih banyak pemain yang siap bermain kapan pun kami membutuhkan mereka. Terkait turnamen ini, kami akan menjalaninya pertandingan demi pertandingan. Semoga kami bisa mencapai semifinal. Itu adalah target hasil kami untuk fase grup, dan setelah itu kita lihat apa yang terjadi," kata pelatih Hector Souto.

Jadwal Matchday 1 ASEAN Futsal Championship 2026

Indonesia vs Brunei

Senin, 6 April 2026

Kick-off: 12.30 WIB

Siaran langsung: MNC TV

Live Streaming: Vision Plus