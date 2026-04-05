Timnas Futsal Indonesia Hadapi Grup Berat di Piala AFF 2026, Ini Jadwal Lengkapnya

JawaPos.com - Timnas Futsal Indonesia kembali bersiap tampil di ajang regional Piala AFF Futsal 2026 dengan status sebagai juara bertahan.

Turnamen yang berlangsung pada 5 hingga 13 April di Thailand ini menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menguji kekuatan sekaligus melanjutkan proses regenerasi tim.

Indonesia tergabung di Grup B bersama Australia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Komposisi ini membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat sejak fase awal.

Australia dan Malaysia dikenal memiliki perkembangan futsal yang cukup pesat di kawasan Asia Tenggara, sementara Brunei tetap berpotensi memberi kejutan.

Berbeda dengan edisi sebelumnya, pendekatan yang diambil tim pelatih kali ini tidak hanya berorientasi pada hasil akhir.

Ajang ini dimanfaatkan sebagai bagian dari proyek jangka panjang untuk membangun fondasi tim menuju level yang lebih tinggi.

Turnamen ini menjadi kesempatan bagi para pemain untuk mendapatkan pengalaman bertanding di level kompetitif.

Secara jadwal, Indonesia akan memulai perjalanan dengan menghadapi Brunei Darussalam pada 6 April 2026.