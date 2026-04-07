Malaysia Terpuruk: Gagal di ASEAN Futsal Championship 2026 dan Tersingkir dari Kualifikasi Piala Asia 2027

JawaPos.com - Performa tim nasional Malaysia dalam beberapa waktu terakhir tengah menjadi sorotan. Hasil yang diraih di dua ajang berbeda menunjukkan tren negatif yang sulit diabaikan. Tidak hanya di level sepak bola, hasil kurang memuaskan juga terjadi di cabang futsal.

Di ajang Piala AFF Futsal 2026, langkah Malaysia harus terhenti lebih cepat. Tim futsal mereka dipastikan gagal melaju ke semifinal setelah menelan dua kekalahan di fase grup. Salah satu hasil yang paling menentukan adalah kekalahan tipis 0-1 dari Timnas Futsal Indonesia.

Dalam pertandingan tersebut, Malaysia sebenarnya mampu bertahan cukup disiplin. Namun, tekanan yang terus diberikan Indonesia membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan.

Statistik mencatat Malaysia hanya menguasai bola kurang dari separuh pertandingan dan menghadapi puluhan percobaan tembakan dari lawan.

Gol semata wayang yang dicetak Indonesia menjadi pembeda. Meski kiper Malaysia tampil cukup solid sepanjang laga, satu momen lengah cukup untuk mengakhiri harapan mereka meraih poin.

Kekalahan ini memastikan Malaysia tidak bisa menembus dua besar grup. Dengan dua kekalahan dari dua laga awal, peluang mereka otomatis tertutup, meski masih menyisakan satu pertandingan terakhir. Hasil tersebut menjadi catatan yang cukup mengecewakan bagi tim yang sebelumnya berharap bisa berbicara banyak di turnamen ini.

Situasi serupa juga terjadi di level sepak bola. Malaysia sebelumnya gagal mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Dalam laga penentuan, mereka harus mengakui keunggulan Timnas Vietnam dengan skor 1-3.

Namun, kegagalan itu bukan hanya ditentukan oleh hasil di lapangan. Malaysia sempat mendapatkan sanksi yang cukup merugikan, yakni kekalahan otomatis dalam beberapa pertandingan akibat masalah administrasi pemain.