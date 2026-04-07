Menang Tipis Lawan Malaysia, Hector Souto Soroti Buruknya Finishing dan Passing Timnas Futsal Indonesia

JawaPos.com - Hector Souto menyoroti dua kelemahan Timnas Futsal Indonesia setelah mengalahkan Malaysia di Grup B ASEAN Futsal Championship 2026. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Nonthaburi Indoor Stadium, Selasa (7/4).

Pelatih asal Spanyol tersebut merasa senang dengan hasil kemenangan yang diraih Timnas Futsal Indonesia. Hector Souto menilai tim asuhannya sudah berusaha untuk bermain bagus.

"Saya senang hasil bagus kita menang dan kita coba main bagus tapi kadang-kadang tidak main bagus," kata Hector Souto setelah pertandingan yang dikutip dari Instagram @timnasfutsal.

Bagi Hector, Malaysia selalu memainkan bola lambung. Sementara Timnas Futsal Indonesia banyak melakukan kesalahan umpan dan juga penyelesaian akhir yang kurang sempurna.

"Malaysia main banyak bola lambung dan kita coba main 100 persen tapi kadang-kadang finishing tidak bagus dan passing tidak bagus dan di beberapa situasi kita sedikit terburu-buru" tambah Hector Souto.

Masalah finishing memang terlihat dari statistik permainan Timnas Futsal Indonesia. Melansir Lapang Bola, skuad Garuda mampu melepaskan 17 tendangan ke arah gawang, namun hanya mampu mencetak satu gol dari tendangan Guntur Aribowo.

Selain itu, Timnas Futsal Indonesia memiliki 61 persen penguasaan bola. Mereka juga mencatatkan 83 persen akurasi umpan berbanding 76 persen milik Malaysia.