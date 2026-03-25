Puncak Arus Balik Lebaran 2026: Terminal Purabaya Sidoarjo Dipadati 54 Ribu Penumpang

JawaPos.com-Puncak arus balik Lebaran (Hari Raya Idulfitri) 2026 di Terminal Purabaya, Bungurasih terjadi hari ini, Rabu (25/3). Sebanyak 54 ribu penumpang diprediksi memadati terminal tersibuk se-Jawa Timur ini.

Selain menjadi puncak arus balik, Humas Terminal Tipe A Purabaya, Sarah Abigail mengatakan angka 54 ribu ini menjadi yang terbesar selama arus mudik maupun balik Lebaran tahun ini.

"Kalau kita perhatikan dari data produksi, jumlah penumpang yang melakukan arus balik Lebaran 2026 di Terminal Purabaya itu sudah mencapai 54.000 orang," tutur Sarah kepada awak media, Rabu (25/3).

Ia mengatakan bahwa masa angkutan Lebaran 2026 di Terminal Purabaya berlangsung selama 18 hari sejak Jumat, 13 Maret 2026 dan akan berakhir pada Senin, 30 Maret 2026.

Selama masa angkutan Lebaran 2026, Terminal Purabaya menyiapkan 2,533 kendaraan bus, dengan rincian 1.129 AKAP dan 1.404 AKDP. Jumlah ini belum termasuk armada cadangan sebanyak 20 persen yang disiapkan.

Setidaknya selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026, rata-rata jumlah penumpang harian di Terminal Purabaya berkisar antara 40.000 penumpang. Lonjakan pemudik mulai terjadi sejak 13 Maret 2026.

Sarah menyampaikan bahwa penumpang yang tiba di Terminal Purabaya Bungurasih didominasi berasal dari berbagai kota besar di Jawa Timur, seperti Madiun, Ponorogo, dan Kediri.

Para penumpang diimbau agar selalu menjaga keselamatan diri serta barang bawaan selama berada di terminal maupun saat perjalanan, mengingat kondisi ramai diperkirakan berlangsung hingga 30 Maret 2026.

“Melihat tingginya antusiasme penumpang, bagi warga yang hendak melakukan perjalan melalui Terminal Purabaya, kami imbau agar selalu berhati-hati menjaga kesehatan dan barang bawaan,” tegas Sarah.

Salah satu pedagang di Terminal Purabaya, Sunarsih, 42 tahun, mengungkapkan bahwa suasana arus balik Lebaran kali ini jauh lebih ramai dibandingkan hari biasa, terutama saat H+2 ketika banyak penumpang berdatangan.

