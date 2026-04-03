Beda dari Pusat, Ini Alasan Pemprov Jatim Tetapkan WFH ASN di Hari Rabu

JawaPos.com - Pemprov Jawa Timur menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Rabu, guna menekan konsumsi BBM dan mengendalikan mobilitas masyarakat.

Kebijakan ini berbeda dari pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menginstruksikan WFH setiap hari Jumat sebagai upaya nasional dalam penghematan energi.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, penentuan hari Rabu bukan tanpa alasan. Berdasarkan pola mobilitas masyarakat, hari Jumat justru dinilai berpotensi meningkatkan aktivitas perjalanan.

Kebijakan WFH di hari Rabu juga dinilai sebagai langkah taktis untuk menekan konsumsi energi BBM, tanpa memicu peningkatan mobilitas masyarakat, sekaligus menjaga efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara.

“Kalau Jumat ada kecenderungan meningkatkan keinginan untuk bepergian. Sementara strategi saat ini (tujuan WFH) adalah menekan konsumsi BBM di tengah konflik global yang berdampak pada energi,” ucapnya di Surabaya, Jumat (3/4).

Mantan Bupati Trenggalek itu menegaskan bahwa perbedaan jadwal didasarkan pada strategi efisiensi energi, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pribadi.

“Kita mendasari pada keinginan dan arahan strategis untuk mengurangi konsumsi BBM kendaraan pribadi. Maka dari itu diterapkan Work From Home (bagi ASN di lingkungan Pemprov Jatim) pada hari Rabu,” imbuhnya.

Meski berbeda, Wagub Emil menegaskan Pemprov Jatim tetap membuka peluang penyesuaian. Saat ini, pihaknya masih menunggu kejelasan teknis dari pemerintah pusat terkait penerapan kebijakan WFH ASN.