Novia Herawati
03 April 2026, 19.55 WIB

Beda dari Pusat, Ini Alasan Pemprov Jatim Tetapkan WFH ASN di Hari Rabu

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara. Pemprov Jatim menerapkan WFH ASN di hari Rabu. (Humas Pemprov Jatim)

JawaPos.com - Pemprov Jawa Timur menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Rabu, guna menekan konsumsi BBM dan mengendalikan mobilitas masyarakat.

Kebijakan ini berbeda dari pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menginstruksikan WFH setiap hari Jumat sebagai upaya nasional dalam penghematan energi.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, penentuan hari Rabu bukan tanpa alasan. Berdasarkan pola mobilitas masyarakat, hari Jumat justru dinilai berpotensi meningkatkan aktivitas perjalanan.

Kebijakan WFH di hari Rabu juga dinilai sebagai langkah taktis untuk menekan konsumsi energi BBM, tanpa memicu peningkatan mobilitas masyarakat, sekaligus menjaga efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara.

“Kalau Jumat ada kecenderungan meningkatkan keinginan untuk bepergian. Sementara strategi saat ini (tujuan WFH) adalah menekan konsumsi BBM di tengah konflik global yang berdampak pada energi,” ucapnya di Surabaya, Jumat (3/4).

Mantan Bupati Trenggalek itu menegaskan bahwa perbedaan jadwal didasarkan pada strategi efisiensi energi, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pribadi.

“Kita mendasari pada keinginan dan arahan strategis untuk mengurangi konsumsi BBM kendaraan pribadi. Maka dari itu diterapkan Work From Home (bagi ASN di lingkungan Pemprov Jatim) pada hari Rabu,” imbuhnya.

Meski berbeda, Wagub Emil menegaskan Pemprov Jatim tetap membuka peluang penyesuaian. Saat ini, pihaknya masih menunggu kejelasan teknis dari pemerintah pusat terkait penerapan kebijakan WFH ASN.

“Kami akan lihat nanti apakah perlu disamakan (menjadi WFH setiap hari Jumat) atau tetap seperti ini, menunggu arahan lebih lanjut. Yang jelas, WFH ini bukan libur, tetapi benar-benar bekerja," tegas Emil.

Artikel Terkait
Alhamdulillah, Bus Trans Jatim Gratis saat Lebaran Pertama dan Kedua, Warga Bisa Keliling Tanpa Bayar - Image
Surabaya Raya

Alhamdulillah, Bus Trans Jatim Gratis saat Lebaran Pertama dan Kedua, Warga Bisa Keliling Tanpa Bayar

19 Maret 2026, 04.52 WIB

Hadapi Lonjakan Mudik Lebaran 2026, Pemprov Jatim Siagakan 8.991 Personel - Image
Berita Daerah

Hadapi Lonjakan Mudik Lebaran 2026, Pemprov Jatim Siagakan 8.991 Personel

10 Maret 2026, 21.51 WIB

24,9 Juta Pemudik Diperkirakan Masuk Jatim Saat Lebaran 2026, Pemprov Bersiap - Image
Surabaya Raya

24,9 Juta Pemudik Diperkirakan Masuk Jatim Saat Lebaran 2026, Pemprov Bersiap

10 Maret 2026, 05.23 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

