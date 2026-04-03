Pantau Pasar, Khofifah Jamin Harga Sembako di Jatim Tetap Stabil Pasca Lebaran 2026

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok atau sembako tetap stabil pasca Hari Raya Idulfitri (Lebaran) 1447 Hijriah/2026.

Hal ini disampaikan setelah meninjau Pasar Legi di Kabupaten Ponorogo, Jumat (3/4). Dari hasil tinjauan, Khofifah menyebut harga sejumlah komoditas terpantau terkendali, bahkan beberapa mengalami penurunan.

“Syawal ini kita ingin memastikan bahwa distribusi sembako aman dan lancar, dan di Pasar Legi Ponorogo ini dari yang saya tanya, distribusinya lancar, harga cenderung stabil bahkan turun," ucapnya, Jumat (3/4).

Saat meninjau, Gubernur Khofifah berdialog langsung dengan beberapa pedagang dan pembeli di Pasar Legi. Mereka mengatakan bahwa harga daging ayam dan sapi turun signifikan, sementara harga beras relatif stabil.

“Beras, daging ayam, hingga minyak goreng di sini berada di bawah HET. Kami minta monitoring dan pengawasan terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga di luar ketentuan,” lanjutnya.

Hasil pemantauan, cabai rawit berada di kisaran Rp 40.000 hingga Rp 60.000 per kilogram, cabai besar Rp 30.000 per kilogram, bawang merah Rp 27.000 - Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih Rp 22.000 - Rp 25.000 per kilogram.

Harga beras juga relatif stabil, dengan beras SPHP sekitar Rp 57.000 per 5 kilogram, beras medium Rp 12.800 - Rp 13.000 per kilogram, dan beras premium Rp 14.700 - Rp 15.000 per kilogram.

Untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam ras berkisar Rp 36.000 - Rp 38.000 per kilogram, ayam kampung sekitar Rp 128.000 per ekor, dan daging sapi sekitar Rp 130.000 per kilogram.

Kemudian minyak goreng Minyakita tercatat Rp 15.500 per liter. Komoditas hortikultura juga relatif stabil, seperti kentang Rp 15.000 per kilogram, wortel Rp 10.000 per kilogram, tomat Rp 3.000 per kilogram.