Tazkia Royyan Hikmatiar
26 Maret 2026, 02.17 WIB

Penghematan Energi Dampak Perang Timur Tengah, Khofifah Terapkan WFH Bagi ASN Jatim

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Humas Pemprov Jatim)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mengumumkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jatim setiap hari Rabu mulai awal April 2026. Hal itu sehubungan dengan upaya efisiensi energi dalam menghadapi situasi perang di Timur Tengah.

"Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung," ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (25/4).

Khofifah menegaskan bahwa penerapan WFH ini bukan bentuk pelonggaran kerja. Ia memastikan bahwa ASN tetap dituntut disiplin, tanggung jawab, serta produktif.

“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ucapnya.

Ia juga menegaskann bahwa WFH mesti diberlakukan sesuai namanya dan tidak boleh Work From Anywhere (WFA) agar tujuan penghematan BBM jadi tak sia-sia.

Selain itu, hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan WFH, kata Khofifah karena dianggap ideal dalam menjaga ritme kerja. Berdasarkan perhitungan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari, sehingga skema WFH satu hari dalam sepekan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi energi.

"Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan libur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan long weekend," pungkas Khofifah.

