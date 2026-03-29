Saksikan Drama A Proper Romance, Diperankan Park Hyung Sik dan Park Gyu Young

JawaPos.com - Drama komedi romantis Korea mendatang, A Proper Romance, akan menjadi kembalinya aktor Park Hyung Sik ke dunia akting

Dilansir dari Pinkvilla, Minggu (29/3), ia akan mencoba genre berbeda dari Buried Hearts dan Twelve, penggemar pun menunjukkan antusiasme yang tinggi

Kabarnya sang aktor siap memulai syuting pada bulan April ini, menurut laporan terbaru, lawan mainnya adalah aktris Park Gyu Young

Rencananya A Proper Romance akan mulai syuting pada April 2026, menurut laporan dari What’s on Netflix?

Mengenai waktu syuting mereka memperkirakan lima hingga enam bulan, hingga September 2026, tanpa penundaan.

Drama ini disutradarai Nam Sung Woo (Useless Lies) dan ditulis Kim Ha Na (My Heart is Beating), serta didanai oleh studio produksi Big Ocean ENM.

Serial komedi romantis original Netflix Korea Selatan ini dilaporkan akan memiliki 12 episode, dan, melihat periode syutingnya, kemungkinan akan tayang di layar kaca sekitar tahun 2027.

Telah diumumkan sebagai bagian dari jajaran rilis Netflix 2026, jadi tampaknya drama ini rilis pada kuartal kedua atau ketiga tahun depan

Drama ini mengikuti Na Jeong Seok (Park Hyung Sik), yang dulunya adalah bawahan Woo A Mi (Park Gyu Young) saat ia masih di militer.

Kemudian mereka bertemu kembali dalam situasi yang berbeda, ia bergabung sebagai anggota tim asisten baru di timnya, di mana dia adalah CEO yang ditakuti semua orang.