Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

JawaPos.com – Pemeran Twilight Taylor Lautner, dan istrinya, Taylor Dome (Tay), dikabarkan akan segera memiliki anak

Dikutip dari Pinkvilla, Senin (30/3), belakangan ini sang aktor membagikan unggahan bersama Tay di akun Instagram-nya tentang kabar gembira tersebut.

Keduanya mengungkap kabar bahwa mereka sedang menantikan kelahiran bayi dengan unggahan yang jenaka, disertai beberapa foto kehamilan

Dengan bahagia, Taylor Lautner dan istrinya memberi keterangan pada unggahan mereka dengan, "Apa yang lebih baik daripada dua Taylor Lautner?" disertai emoji hati putih.

Keduanya tampaknya mengisyaratkan bahwa kemungkinan akan menamai anak mereka Taylor juga, seperti takdir pernikahannya

Namun kekhawatiran para penggemar yang bercanda tentang kemungkinan tersebut dan berharap itu tidak terjadi pada saat yang sama.

Unggahan hari Kamis tersebut menampilkan mereka di ladang dengan rumput tinggi saat mereka berpose dengan pakaian putih.

Satu foto menunjukkan sang aktor terlihat membungkuk untuk mencium istrinya yang sedang hamil besar sambil istrinya memegang foto USG bayi mereka.

Di foto lain, mereka duduk di lapangan sambil sang istri membelai wajah sang aktor dan saling menatap mata.