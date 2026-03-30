Aulia Ramadhani
31 Maret 2026, 04.23 WIB

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome. Sumber Foto: Pinkvilla - Image

Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome. Sumber Foto: Pinkvilla

JawaPos.com – Pemeran Twilight Taylor Lautner, dan istrinya, Taylor Dome (Tay), dikabarkan akan segera memiliki anak

Dikutip dari Pinkvilla, Senin (30/3), belakangan ini sang aktor membagikan unggahan bersama Tay di akun Instagram-nya tentang kabar gembira tersebut.

Keduanya mengungkap kabar bahwa mereka sedang menantikan kelahiran bayi dengan unggahan yang jenaka, disertai beberapa foto kehamilan

Dengan bahagia, Taylor Lautner dan istrinya memberi keterangan pada unggahan mereka dengan, "Apa yang lebih baik daripada dua Taylor Lautner?" disertai emoji hati putih.

Keduanya tampaknya mengisyaratkan bahwa kemungkinan akan menamai anak mereka Taylor juga, seperti takdir pernikahannya

Namun kekhawatiran para penggemar yang bercanda tentang kemungkinan tersebut dan berharap itu tidak terjadi pada saat yang sama.

Unggahan hari Kamis tersebut menampilkan mereka di ladang dengan rumput tinggi saat mereka berpose dengan pakaian putih.

Satu foto menunjukkan sang aktor terlihat membungkuk untuk mencium istrinya yang sedang hamil besar sambil istrinya memegang foto USG bayi mereka.

Di foto lain, mereka duduk di lapangan sambil sang istri membelai wajah sang aktor dan saling menatap mata.

Bahagia atas kehadiran anggota baru dalam keluarga mereka, kemudian di foto ketiga menunjukkan bergandengan tangan di udara, tampak menari dan bersenang-senang,.

Artikel Terkait
4 Zodiak yang Paling Romantis dengan Pasangannya, Mampu Menjaga Hubungan agar Tetap Hidup - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Paling Romantis dengan Pasangannya, Mampu Menjaga Hubungan agar Tetap Hidup

30 Maret 2026, 18.42 WIB

Saksikan Drama A Proper Romance, Diperankan Park Hyung Sik dan Park Gyu Young - Image
Entertainment

Saksikan Drama A Proper Romance, Diperankan Park Hyung Sik dan Park Gyu Young

30 Maret 2026, 03.54 WIB

Jangan Salah Sangka Ini Alasan Mengapa 4 Zodiak Merasa Risih dengan Kemesraan dan Gestur Romantis Saat Berpacaran - Image
Zodiak

Jangan Salah Sangka Ini Alasan Mengapa 4 Zodiak Merasa Risih dengan Kemesraan dan Gestur Romantis Saat Berpacaran

25 Maret 2026, 01.51 WIB

Terpopuler

1

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

2

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

3

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

4

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

5

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

6

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

7

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

8

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

9

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

10

Disayang Orang Sekitar, 7 Weton Ini Hidupnya Bakal Tenang, Penuh Keberkahan hingga Kaya Raya

