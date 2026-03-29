Aulia Ramadhani
30 Maret 2026, 03.51 WIB

Trailer Serial TV Harry Potter ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ Berhasil Raih 277 Juta Penayangan

Harry Potter and the Philosopher’s Stone. (Pinkvilla)

JawaPos.com - Tayang perdana pada 25 Desember 2026, serial TV Harry Potter ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ membuktikan popularitas waralaba dengan perilisan trailernya baru-baru ini

Dilansir dari Pinkvilla, Minggu (29/3), HBO akhirnya membagikan trailer pertama serial Harry Potter asli yang dibintangi Daniel Radcliffe, Emma Watson, Tom Felton, dan Rupert Grint 

Setelah dirilis pada 25 Maret 2026, klip tersebut telah berhasil mengumpulkan lebih dari 277 juta penayangan dalam 48 jam setelah dirilis di seluruh dunia.

Nampaknya rekor yang didapat benar-benar tak tertandingi oleh produksi apa pun dari studio sejauh ini.

Berjudul Harry Potter and the Philosopher’s Stone, seperti nama buku yang menjadi dasarnya, penggemar dunia JK Rowling dapat menemukan bintang-bintang dari kebangkitan

Rencananya adaptasi TV itu memvisualisasikan bagian-bagian dari cerita asli yang telah lama terlupakan di film, ada banyak hal yang dipertaruhkan untuk franchise baru ini.

Dalam kurun waktu dua hari, trailer untuk musim pertama serial TV Harry Potter telah menjadi yang paling banyak ditonton dalam sejarah HBO dan HBO Max. Lihat trailernya di bawah ini.

Nampaknya respons terhadap tampilan pertamanya tidak terduga dan belum pernah terjadi sebelumnya, membuka jalan bagi lebih banyak antusiasme menjelang penayangan perdananya pada Natal 2026.

Serial HBO Harry Potter and the Philosopher’s Stone dibintangi oleh Dominic McLaughlin sebagai Harry Potter.

Kemudian Arabella Stanton sebagai Hermione Granger, dan Alastair Stout menjadi Ron Weasley, bersama dengan John Lithgow sebagai Albus Dumbledore.

