Sischa Widya Maharani
01 April 2026, 06.16 WIB

Ngebut! HBO Sudah Siapkan Harry Potter Season 2, Penulisan Naskah Dimulai

Cuplikan Dominic McLaughlin berperan sebagai Harry Potter. (Instagram @harrypotter)

JawaPos.com - HBO tunjukkan keseriusannya dalam menggarap serial Harry Potter. Bahkan sebelum musim pertama dirilis, pihak produksi mulai menyiapkan musim kedua.

Kabar ini disampaikan langsung oleh bos HBO Casey Bloys dalam wawancaranya dengan media Inggris. 

Ia menegaskan bahwa tim kreatif saat ini sudah mulai menulis cerita untuk season berikutnya.

"Tapi… mereka sedang menulis musim kedua sekarang," ucapnya dilansir dari Variety.

Menurutnya, salah satu alasan utama percepatannya adalah faktor usia para pemeran muda. 

"Tujuan kami adalah untuk tidak memiliki jeda yang terlalu lama, Anda tahu, terutama karena anak-anak semakin besar,” tambah bos HBO.

Ia tidak ingin ada jeda terlalu panjang yang dapat mengganggu kelanjutan cerita.
Meski begitu, Bloys menjelaskan bahwa serial ini tidak akan tayang setiap tahun. 

Skala produksinya yang besar membuat proses pengerjaan membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Serial ini sendiri akan menjadi adaptasi dari ketujuh novel karya J.K. Rowling. Setiap musim direncanakan akan mengadaptasi satu buku dari seri tersebut.

Untuk musim pertama, cerita akan berfokus pada buku pertama Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. 

