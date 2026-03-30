Dominic McLaughlin akan Menjadi Pemeran Utama di Serial TV Harry Potter

JawaPos.com - HBO akan membawa ke serial TV Harry Potter ke layar kaca, dengan pemerannya Dominic McLaughlin.

Dikutip dari Pinkvilla, Senin (30/3), sebuah cuplikan dibagikan, mengungkap Dominic McLaughlin sebagai 'Sang Terpilih', penggemar pun makin antusias menantikannya

Poster tersebut menampilkan tokoh utama, Harry Potter, yang berada di lapangan Quidditch Hogwarts.

Menarik perhatian, anak muda itu terlihat mengenakan jubah ikonik bernomor 7 yang mewakili asramanya, Gryffindor.

Ia terlihat memegang sapu ajaibnya saat pemain tersebut menuju arena, mengikuti para penonton, juga menampilkan bendera asrama Gryffindor dan Hufflepuff yang dikibarkan di tribun.

Tidak peduli berapa kali penggemar telah menonton film delapan bagian atau membaca tujuh novelnya, antusiasme untuk menonton serial TV ini berada pada puncaknya.

Kabar terungkap bahwa penonton harus menunggu sedikit lebih lama, hingga akhir 2026 atau awal 2027, untuk akhirnya menghidupkan kembali dunia fantasi yang diciptakan oleh penulis dan produser ikonik tersebut.

Menurut Economic Times, serial ini sedang dikembangkan oleh HBO Originals dan akan tersedia secara eksklusif di platform streaming Max (sebelumnya HBO Max).

Untuk serial ini, Dominic McLaughlin akan memerankan Harry Potter yang berusia 11 tahun, sementara Alastair Stout akan memerankan sahabatnya, Ron Weasley.