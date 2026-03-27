Sischa Widya Maharani
27 Maret 2026, 20.21 WIB

Paapa Essiedu Terima Ancaman Pembunuhan Usai Jadi Snape di Series Harry Potter HBO

First look Paapa Essiedu yang berperan sebagai Severus Snape dalam series Harry Potter HBO. (Instagram @harrypotter)

JawaPos.com - Aktor Paapa Essiedu mengungkap pengalaman mengejutkan setelah diumumkan sebagai pemeran Severus Snape dalam serial reboot Harry Potter. 

Dalam wawancaranya dengan media Inggris, Paapa Essiedu mengatakan bahwa ia mendapat pesan yang menyuruhnya mundur dari peran tersebut bahkan disertai ancaman serius terhadap nyawanya. 

"Saya diberitahu, 'Berhenti atau saya akan membunuhmu,'” ucapnya yang dikutip dari Variety.

Ia menjelaskan bahwa komentar ekstrem seperti ancaman pembunuhan sering muncul di platform media sosial seperti Instagram. 

Meskipun ia berusaha tetap tenang, ia mengakui bahwa situasi tersebut tetap berdampak pada kondisi mentalnya.

"Dan saya akan berbohong jika saya mengatakan itu tidak mempengaruhi saya secara emosional," terang pemeran Snape.

Paapa Essiedu menegaskan bahwa tidak seharusnya seseorang menerima perlakuan seperti itu hanya karena menjalankan pekerjaannya sebagai aktor. 

Peran Severus Snape sebelumnya identik dengan kulit pucat. Karena itu, keputusan casting Essiedu memicu reaksi keras dari sebagian penggemar yang memiliki ekspektasi tertentu terhadap karakter tersebut.

Meski menghadapi banyak kritik, sang aktor justru menyatakan bahwa pengalaman tersebut menjadi motivasi baginya. 

Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu menghidupkan karakter Snape dengan cara yang unik dan berbeda.

"Tapi hujatan itu justru memotivasi saya. Dan membuat saya lebih bersemangat untuk menjadikan karakter ini milik saya sendiri," terang Essiedu.

Walau ia belum pernah menonton film versi sebelumnya tetapi sejak kecil dirinya merupakan penggemar buku Harry Potter karya J. K. Rowling. 

Serial reboot ini dijadwalkan tayang pada natal 2026 melalui HBO Max dengan jajaran pemeran baru. 

Editor: Hanny Suwindari
