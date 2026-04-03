Libur Paskah 2026, Pertamina Siapkan 779 Ribu Tabung LPG di Jawa Timur

JawaPos.com - Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menyiapkan 779.800 tabung gas LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Timur selama libur panjang Hari Paskah, 3 - 5 Maret 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan jumlah tersebut setara dengan tambahan penyaluran fakultatif hingga 49 persen dari rata-rata distribusi harian.

"Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang, karena pada momen ini, produk LPG menjadi primadona," ucap Ahad kepada JawaPos.com, Jumat (3/4).

Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Ternggara, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur Paskah.

"Untuk menghadapi lonjakan permintaan LPG, kami memitigasinya melalui penyaluran fakultatif sebagai tambahan diluar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat," lanjutnya.

Oleh karena itu, Ahad mengimbau warga Jawa Timur untuk tetap tenang. Ia memastikan stok LPG dan BBM aman, sehingga masyarakat tidak perlu panic buying dan berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak membeli produk secara berlebihan, terutama LPG. Jangan mudah terpancing atas informasi yang belum tentu kebenarannya," tegas Ahad.

Pertamina juga mengimbau warga Jatim untuk menggunakan LPG sesuai peruntukan. LPG 3 kg diperuntukkan bagi warga kurang mampu, sementara masyarakat mampu diharapkan menggunakan LPG nonsubsidi seperti Brightgas.