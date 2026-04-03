R. Nurul Fitriana Putri
03 April 2026, 22.59 WIB

Jasa Marga Proyeksi 233.688 Kendaraan Melintas di Tol MBZ Selama Libur Paskah

Tol Layang MBZ, rute favorit menuju Timur Pulau Jawa. (Istimewa)

JawaPos.com – Lonjakan arus kendaraan diprediksi terjadi di ruas Jalan Tol Ruas Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) selama libur panjang Hari Raya Paskah 2026 yang terhitung mulai Jumat (3/4) hingga Minggu (5/4).

PT Jasa Marga melalui PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) memperkirakan sebanyak 233.688 kendaraan akan melintas di ruas tol layang tersebut sepanjang periode libur panjang.

Direktur Utama PT JJC, Hendri Taufik mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

 “Selama periode libur Jumat Agung dan Paskah, volume lalu lintas di Ruas Layang MBZ diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan. Secara total kendaraan yang akan melintas periode ini mencapai 233.688,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/4).

Mengantisipasi lonjakan tersebut, JJC mengoptimalkan pemantauan lalu lintas serta menyiagakan sejumlah armada operasional. Mulai dari Mobile Customer Service, mobil derek, ambulans.

Kemudian, kendaraan Patroli Jalan Raya (PJR), kendaraan keamanan dan ketertiban (Kamtib), hingga mobil rescue disiapkan untuk merespons cepat berbagai potensi gangguan di jalan tol.

Selain armada, kesiapan personel juga menjadi fokus utama. Petugas disiagakan penuh selama periode libur guna memastikan pelayanan tetap berjalan optimal, sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan yang melintas di tol layang tersebut.

JJC juga mengimbau pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Pengendara diminta memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima, kendaraan layak jalan, serta kecukupan bahan bakar maupun daya listrik.

Pengguna juga diingatkan untuk mewaspadai potensi perubahan cuaca seperti hujan yang dapat memengaruhi jarak pandang dan kondisi jalan.

"Untuk memperoleh informasi lalu lintas terkini, pengguna jalan dapat mengakses layanan One Call Center 24 jam di nomor 133, media sosial resmi Jasa Marga, serta aplikasi yang tersedia di perangkat iOS dan Android," tukasnya.

