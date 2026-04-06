1 Orang Dinyatakan Tewas Akibat Ledakan di Pabrik Baja Sidoarjo, 2 Pekerja Luka-luka 

Petugas kepolisian mengamankan area PT Great Wall Steel, lokasi terjadinya ledakan mirip bom, yang menggegerkan warga, Senin sore (6/4). (Humas Polresta Sidoarjo)
JawaPos.com - Ledakan mirip bom yang terjadi di area pabrik baja, PT Great Wall Steel, kawasan Industri Jati, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada Senin sore (6/3), mengakibatkan 1 korban jiwa dan dua korban luka-luka.
Dua korban luka-luka merupakan pekerja pabrik bernama Prayono, 27 tahun dan M Zainal Abidin, 40 tahun. Keduanya mengalami luka berat. Sementara korban meninggal dunia bernama Rio, 17 tahun, selaku kernet blender.
Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, Rio menghembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian akibat terkena serpihan besi. Kabar ini dikonfirmasi Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol) Christian Tobing.
"Jadi ada 2 pekerja yang melakukan pemotongan besi tua menggunakan las blender, lalu terjadi ledakan, (serpihan besi) kemudian mengenai korban inisial R yang terkonfirmasi meninggal dunia," ucapnya, Senin (6/4).
Kombes Pol Christian menegaskan bahwa anggota Polresta Sidoarjo, jajaran Polsek, dan Unit Jibom (Penjinak Bom) Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur, sudah berada di lokasi kejadian.
"Anggota polresta bersama dengan Polsek, juga dari Jibom Gegana (Polda Jatim), ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara), sambil kita menentukan penyebab terjadinya suara ledakan itu," imbuhnya.
Di sisi lain, Kasi Humas Polresta Sidoarjo, AKP Tri Novi Handono mengatakan bahwa ledakan diduga terjadi akibat kecelakaan kerja. Adapun 2 korban luka-luka dibawa ke RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra, Waru.
"Ada korban tiga orang, yaitu pekerja pabriknya, sudah dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru, informasi awal (korban) mengalami luka berat, ya mudah-mudahan selamat," tutur AKP Novi kepada JawaPos.com, Senin (6/4).
Ia menegaskan, sumber pasti ledakan di area pabrik PT Great Wall Steel yang sempat menghebohkan warga masih belum diketahui, sebag hingga kini proses penyelidikan masih berlangsung.
