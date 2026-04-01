Nanda Prayoga
02 April 2026, 01.12 WIB

RI–Korea Selatan Sepakat, Internet Lebih Stabil dan Data Lebih Aman jadi Prioritas

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia dan Republik Korea menjalin kemitraan strategis di sektor digital yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan publik, penguatan sistem keamanan data, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kecerdasan artifisial (AI).

Kolaborasi ini diresmikan melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Komunikasi dan Digital RI dan Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Republik Korea.

Dokumen tersebut dipertukarkan langsung oleh Meutya Hafid dan Bae Kyunghoon, dengan disaksikan oleh Prabowo Subianto dan Lee Jae Myung di Cheong Wa Dae, Seoul, pada Rabu (1/4).

Meutya menegaskan bahwa kerja sama ini dirancang agar memberikan manfaat yang nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

“Melalui kolaborasi ini, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas jaringan digital, termasuk pengembangan teknologi komunikasi generasi berikutnya. Masyarakat akan merasakan koneksi internet yang lebih stabil untuk sekolah, layanan kesehatan, dan kegiatan usaha,” tegasnya.

Selain peningkatan infrastruktur, kolaborasi juga mencakup penguatan perlindungan di ruang digital, khususnya dalam aspek keamanan data dan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan informasi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mendapatkan perlindungan yang lebih optimal dari ancaman kebocoran data.

Program ini turut memasukkan agenda literasi digital guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara aman sekaligus produktif.

Meutya kembali menekankan bahwa orientasi utama kerja sama ini adalah dampak konkret bagi publik.

“Kami ingin masyarakat merasakan langsung hasilnya. Internet harus lebih stabil untuk belajar dan bekerja. Data pribadi harus lebih aman. Layanan publik harus lebih mudah diakses,” ujarnya.

Editor: Estu Suryowati
