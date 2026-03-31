Lania Monica
01 April 2026, 06.23 WIB

Top 3 Hotel Berbintang di Cirebon untuk Liburan Lebaran: Nyaman, Strategis, dan Fasilitas Lengkap

Aston Cirebon Hotel & Convention Center (googlr Images)

JawaPos.com - Merencanakan liburan Lebaran bersama keluarga di Cirebon tentu memerlukan pilihan akomodasi yang nyaman dan strategis.

Dilansir dari laman Traveloka berikut adalah tiga hotel berbintang di Cirebon yang dapat menjadi pilihan ideal untuk menginap bersama keluarga selama liburan Lebaran.  

1. Aston Cirebon Hotel & Convention Center

Aston Cirebon Hotel & Convention Center merupakan hotel bintang empat yang terletak di Jalan Brigjen Dharsono No. 12C (Bypass), Cirebon.

Hotel ini menawarkan berbagai fasilitas lengkap, termasuk kolam renang outdoor, pusat kebugaran, dan layanan pijat untuk relaksasi. Kamar-kamarnya dilengkapi dengan AC, TV satelit layar datar, minibar, dan Wi-Fi gratis. 

Selain itu, tersedia beberapa pilihan tempat makan seperti Oasis Bistro Restaurant yang menyajikan hidangan Indonesia, Asia, dan Eropa, serta Takebayasi yang menawarkan masakan Jepang dan Korea.

Harga kamar per malam bervariasi, dengan tipe Superior Twin sekitar Rp818.000, Deluxe Room Rp918.000, dan Junior Executive Rp1.018.000.

2. The Luxton Cirebon Hotel and Convention

The Luxton Cirebon Hotel and Convention berlokasi di Jalan R. A. Kartini No. 60, Cirebon, menawarkan akomodasi mewah dengan fasilitas seperti dua kolam renang, spa, sauna, dan pusat kebugaran.

Kamar-kamarnya luas dan dilengkapi dengan AC, TV layar datar, serta fasilitas pembuat teh/kopi. 

