Kunjungan ke Komodo Dibatasi Mulai April 2026, Ketahui Kuota Harian dan Cara Booking Tiketnya

JawaPos.com - Berencana liburan ke Taman Nasional Komodo? Mulai April 2026, ada aturan baru yang wajib kamu pahami sebelum berangkat. Pemerintah resmi membatasi jumlah wisatawan demi menjaga kelestarian habitat komodo dan ekosistem sekitarnya.

Supaya perjalananmu tetap lancar dan tidak zonk karena kehabisan kuota, berikut panduan lengkap dalam format listicle yang mudah dipahami.

1. Kuota Wisata Dibatasi 1.000 Orang per Hari

Mulai 1 April 2026, jumlah wisatawan yang bisa masuk ke kawasan Komodo dibatasi maksimal 1.000 orang per hari atau sekitar 365.000 orang per tahun.

Angka ini bukan tanpa alasan. Data kunjungan sebelumnya menunjukkan lonjakan wisatawan hingga lebih dari 429 ribu orang pada 2025, melampaui daya dukung kawasan. Jika dibiarkan, risiko kerusakan lingkungan akan semakin besar.

2. Booking Tiket Wajib Online via Aplikasi SiORA

Sistem kunjungan kini sepenuhnya digital. Semua wisatawan wajib reservasi melalui aplikasi SiORA (Sistem Informasi Online Raya).

Alurnya cukup sederhana:

- Unduh aplikasi SiORA di Play Store atau App Store

- Login dengan email aktif

- Pilih menu 'Komodo Reservation'

- Tentukan tanggal, jumlah peserta, dan lokasi (Padar, Rinca, atau Komodo)

- Lakukan pembayaran non-tunai

- Simpan e-ticket untuk ditunjukkan saat masuk