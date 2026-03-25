4 Zodiak yang Sedang Mengalami Fase Stuck dan Kesulitan Menemukan Jalan Keluar dari Kondisi Kehidupan yang Menekan

JawaPos.com - Hampir setiap orang merasa stuck dan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Seperti empat zodiak berikut ini.

Mereka memiliki sifat terlalu hati-hati seolah harus terhindari dari segala kesalahan. Mereka juga cenderung waspada, khawatir, tidak percaya diri, dan sering merasa cemas.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut sedang merasa terlalu cemas dan takut memulai segalanya.

Virgo

Virgo berada di pengaruh planet merkurius yang identik dengan perfeksionisme terhadap detail.

Hal ini yang membuat mereka merasa mudah khawatir yang kemudian berkembang menjadi kecemasan, sampai akhirnya menjadi kritis terhadap diri sendiri.

Capricorn

Capricorn dikenal sebagai pekerja keras yang realistis. Mereka ingin menjadi yang terbaik di dalam segala hal. Namun ambisi ini bisa berubah menjadi tekanan tinggi.

Standar yang mereka tetapkan untuk diri sendiri sangat tinggi, sampai-sampai terasa sulit dijangkau. Sikap hati-hati capricorn bahkan sampai membuat mereka ragu untuk bertindak.

Cancer

Cancer dikenal sangat sensitif dan mudah terbawa perasaan. Mereka seolah selalu merasa gelisah dan sulit benar-benar merasa tenang, bahkan disaat sedang beristirahat.

Mereka bisa merasa cemas, takut, tegang, dan mengalami kesulitan karena kekhawatiran berlebih.